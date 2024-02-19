Понедельник, 19 Февраля 2024 10:48

АрмИнфо. НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом в своем микроблоге в Твиттер (Х) написал специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.

"Очень важно видеть, что Армения и Азербайджан снова встретились на высоком уровне и договорились о необходимости продолжения переговоров по долгосрочному мирному договору. НАТО решительно поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном", - написал чиновник НАТО.

Отметим, что 17 февраля при посредничестве канцлера Германии Олафа Шольца состоялась встреча лидеров Армении и Азербайджана. Затем, Шольц покинул зал встречи, и далее переговоры продолжились в двустороннем формате.

После встречи Шольц в своем микроблоге в Твиттер написал: "Германия и Европа готовы в меру своих возможностей поддержать мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. Я подтвердил это в ходе переговоров с обеими странами. Хорошо, что обе стороны согласились решить открытые вопросы без нового насилия".

18 февраля президент Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с генсеком ОБСЕ, вице- президентом Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Хельгой-Марией Шмид отметил, что встреча, организованная по инициативе Канцлера Германии с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, была полезной и прошла в конструктивной обстановке.

Он сказал, что уже достигнуты договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитации границ и проведению переговоров по мирному договору, в этой связи согласовано проведение в скором времени встречи на уровне министров иностранных дел.