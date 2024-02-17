Суббота, 17 Февраля 2024 14:31

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Олаф Шольц встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности

Как сообщает пресс-служба премьера, собеседники обсудили вопросы, связанные с двусторонней повесткой дня Армения-Германия, а также коснулись процесса урегулирования армяно- азербайджанских отношений.

Никол Пашинян высоко оценил усилия канцлера Шольца по поддержке диалога и обеспечению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Премьер Армении подтвердил приверженность Республики Армения мирному процессу.

Олаф Шольц подчеркнул готовность продолжать усилия по достижению мира и диалога.

Добавим также, что согласно СМИ, в эти минуты в Мюнхене по инициативе канцлера Германии Олафа Шольца проходит встреча между лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.