Суббота, 17 Февраля 2024 14:30

АрмИнфо.Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул готовность

Вашингтона продолжать усилия в армяно-азербайджанском переговорном и мирном процессах и выразил надежду на продолжение диалога. Об этом

сообщает пресс-служба премьера Армении.

В своей приветственной речи Пашинян отметил, что в Армении ценят динамику, существующую в двусторонних отношениях.

"Я считаю, что мы установили очень эффективное партнерство и начали стратегический диалог в 2019 году. Этот год тоже важный, нас ждет встреча с нашими американскими партнерами с достаточно обширной повесткой дня. Это будет очень хорошая возможность обсудить различные вопросы, чтобы сделать наш диалог более эффективным. Конечно, региональные вопросы также очень важны для нашей повестки дня. К сожалению, в данный момент наблюдается новый этап напряженности между Арменией и Азербайджаном. Недавно произошел новый рост напряженности, что приведший к большим потери. Армянские постовые были убиты на границе с Азербайджаном. Я бы также хотел обсудить с вами эту ситуацию", - добавил армянский премьер.

В свою очередь, Энтони Блинкен отметил, что Армения является очень ценным партнером для Соединенных Штатов. "Мы ценим приверженность Армении прочному миру. Мы также можем укрепить связи между нашими странами во всех направлениях. Мы обсудили все это с премьер­министром Пашиняном", - отметил он.

Собеседники обсудили темы, связанные с вопросами повестки дня армяно-американских отношений, подчеркнули последовательное развитие стратегического диалога.

Был затронут процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений. В этой связи Никол Пашинян высоко оценил личные усилия Блинкена по поддержке переговорного процесса и диалога в направлении обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе. Премьер-министр подтвердил готовность Республики Армения идти к конкретным решениям, в частности, на основе принципов, уже публично зафиксированных в письменном виде на международных площадках.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес