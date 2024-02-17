Суббота, 17 Февраля 2024 13:28

АрмИнфо. Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх прибыли. Подобного мнения придерживается лидер движения "Мать Армения" Андраник Теванян.

Политик констатировал, что команда действующего премьера Армении Никола Пашиняна в качестве реформы представляет план повышения цен на проезд в Ереване почти в три раза.

"Столичная власть утверждает, что стоимость перевозки одного пассажира варьируется от 200 до 230 драмов, при этом не сообщает, как она получила эту цифру. Вместо этого они говорят что-то другое, и ложь улавливается в том, что они говорят", - отмечает политик.

Теванян в этом ключе обращает внимание на реальную цель повышения цен на транспорт.

"Итак, чиновник из "Гражданского договора" утверждает, что годовая субсидия на городской транспорт составляет 7 миллиардов драмов. Он также озвучил количество пользователей транспорта (автобусы, троллейбусы, метро): 635 тысяч пассажиров в сутки. То есть

231.775.000 в год.

Для того, чтобы узнать, сколько бюджет дотирует на 1 пассажира, нам нужно 7 миллиардов разделить на 231 775 000. Получается около 30 драмов. То есть, согласно представленным ими цифрам, сегодня один проезд в транспорте стоит 130 драмов, из которых 100 драмов оплачивает гражданин, а 30 драмов обеспечивает бюджет.

Получается, что повышение цен на транспорт направлено исключительно на получение прибыли. Или, выражаясь их любимыми словами, цель сделать гражданина материалом для грабежа.

Так что пусть не занимаются демагогией. Они повышают цены на транспорт именно по той же причине, по которой увеличили другие налоги и сборы, стоимость парковки в центре города и налоги на недвижимость. Цель одна: сделать гражданина "дойной коровой", чтобы они могли разбогатеть, растрачивая бюджет. Никол Пашинян и его товарищи по команде распоряжаются бюджетом, как содержимым собственного кошелька", - резюмировал Теванян.

Отметим, что столичные власти, после того, как "переварили" повышение стоимость парковки в Ереване в более чем 10 раз (с 12 тысяч, сумма возросла до 160 тысяч драм), решили повысить стоимость проезда в общественном транспорте в городе.

Вице-мэр Еревана Сурен Григорян в ходе недавней пресс-конференции сообщал, что на общественный транспорт будут действовать разные тарифные пакеты, поэтому указать точную сумму повышения цен затруднился. При этом он сообщил, что при расчете на 60 поездок в месяц (речь идет о 30 календарных днях) за билет необходимо будет заплатить 11 000 драмов наличными, а при оплате через систему Telcell

- 10 800 драмов. Аналогичным образом квартальные и годовые билеты будут стоить соответственно 25 тыс. драмов ( через Telcell 24,8 тыс. драмов) и 110 тыс. драмов (108 тыс. драмов). "Соответственно, стоимость поездки в одну сторону на одном виде транспорта составит 180 драмов, вместо нынешних 100", - сказал он.

Согласно муссируемым в СМИ данным, стоимость проезда в транспорте будет колебаться от 300 до 500 драм за одну поездку. Отметим, что это неподъемная цена для граждан, доход многих из которых в месячном разрезе составляет меньше 200 долларов. Пока проект снят с рассмотрения, однако столичные власти уже заявили, что не намерены отказываться от идеи повышения стоимости за проезд в общественном транспорте.