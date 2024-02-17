Суббота, 17 Февраля 2024 13:23

АрмИнфо. В Неркин Ханде группа по сбору фактов экс-омбудсмена Армении Армана Татояна выяснила, что азербайджанские вооруженные военнослужащие в разное время в непосредственной близости от своих позиций [на оккупированных территориях Армении] производят подрывы мин, слышны выстрелы.

Власти Азербайджана также проводят военные учения на таком расстоянии от села, что внутри села отчетливо слышны выстрелы и взрывы как днем, так и ночью. Об этом говорится в сообщении Татояна.

По его словам, жителей Неркин Ханд намеренно пытаются держать в страхе, люди не могут спокойно передвигаться по селу, перед школой

находятся азербайджанские позиции, безопасная жизнь жителей нарушена.

"Только в селе Неркин Ханд под азербайджанскую оккупацию перешла территория площадью 2700 га, из них: 2400 га особо охраняемых земель, 170 га лесных земель, 130 га коммунальных земель.

Помимо упомянутых 2700 га, в опасной зоне находится более 1000 га земель, где либо невозможно проводить какие-либо сельскохозяйственные или иные виды работ, либо эти работы существенно усложнились из-за реальной опасности для жизни.

И в этих условиях мы расследуем, "нарушили ли наши военные покой азербайджанских солдат".

Мы не должны допустить, чтобы продолжающиеся преступления правительства Азербайджана против страны и народа были забыты и исключены из международной общественной повестки дня", - резюмировал Татоян.