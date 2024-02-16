Пятница, 16 Февраля 2024 18:06

АрмИнфо.Директор фонда <Татоян>, экс-Омбудсмен Армении Арман Татоян направился в Сюникскую область - в село Неркин Ханд - для проведения работ по сбору фактов после очередной провокации азербайджанских ВС. Об этом говорится в заявлении Фонда.

Согласно источнику, собранные факты еще раз подтверждают, что обстрел армянских позиций со стороны ВС Азербайджана производился с территорий Армении, которые ранее были захвачены вражеской стороной.

Сообщается, что в рамках визита сотрудники Фонда проведут встречи, в том числе с жителями, лишенными права на безопасную и нормальную жизнь. <Подробные факты будут обобщены и представлены позже>, - говорится в сообщении Фонда.

Напомним, что утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных, ранении еще одного. Позже стало известно, что все погибшие члены добровольческого союза "Еркрапа".

В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении. При этом они добавили, что в результате данных действий был уничтожен армянский боевой пост.