Пятница, 16 Февраля 2024 17:07

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 6, 10, 12 на улице Шопрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 8 на 2-ом переулке Шопрона, жилые дома 3, 4, 5, 6, 7 на 3-ем переулке Шопрона в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 2, 3, 5 на улице Левона Саргсяна, жилые дома 38, 40, 42, 44, 46 на пр. Гая, жилой дом 62 на улице Гюрджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 41, 43, 44 в кв. “Норашен”, улицы 3, 7, 8, 9 в селе Давташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N144, детские сады N133, 137; жилые дома 4, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 10, 12, 13, 15 на улице Маиси 9; жилые дома 1, 1а, 1/2, 1/3, 3 на улице Манандяна, жилые дома 1, 2, 55 на улице Низами, жилые дома 13, 13а, 13б, 15 на улице Г. Нжде, частные дома на улицах Верин Шенгавита 1, 2; частные дома на улицах Котовского, Мусаеляна, Одессы, Патканяна, Мадояна, Додохяна, Раздан, Низами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частные дома 11-35 на 2-ой улице Вардашена, 14-46 на 4-ой улице, 1-42 на 5-ой улице, 1-19 на 7-ой улице, 2-25 на 9-ой улице Вардашена;

11:00-17:00 жилые дома 11, 13, 15, 15а, 18 на пр. Саят-Нова, жилые дома 50, 52 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 67-105 на 9-ой улице Айгестана, 7-227 на 11-ой улице, жилые дома 1-5 на 1-ом тупике Улнеци, школа N127;

в Арагацотнской области:

12:00-15:00 частично села Агарак, Ахдзк; село Бюракан;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Верин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Исраеля Ори, Налбандяна, Комитаса, Гагарина в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 юго-западный квартал и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Нор”, насосная станция N5, ООО “Н. Бегларян”, ООО “Агатес”, “Хачакап”, “Г. Карапетян” в городе Нор Ачн; частично село Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 квартал “Неркин Чамбарак”, участки, прилегающие к кладбищу, в кв. “Верин Чамбарак”, ООО “Паргев”, детский сад N5 в городе Чамбарак;

в Лорийской области:

11։00–17:00 села Саратовка, Новосельцево, Гетаван, Оданавакаян, Катнарат, Мегваовит, Норамут, Благодарное, Катнахбюр, Урасар, Арманис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на улице Люксембург, жилые дома 3, 5, 6 на 1-ом переулке Люксембурга, ясли-детский сад N114, подземные переходы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 7/1, 7/1, 20а, 20б, 20г на 2-ой улице Верин Шенгавита, частные дома на 1-ой улице Верин Шенгавита, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Верин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 3, 5, 6 села Давташен, жилые дома 43, 44 в кв. “Г-3”;

11:00-17:00 жилые дома 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина, жилой дом 75/5 на улице Кохбаци, жилой дом 38 на улице Абовяна, жилые дома 12, 14, 18а на улице Исаакяна, жилые дома 1-4 на 11-ой улице Айгестана, жилые дома 18-24 на улице Гераци, жилые дома 2, 4 на пр. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N77, жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36-40 на улице Московяна, жилые дома 4-13А на 2-ой улице Аветисяна, частный дом 3/1 на 49-ой улице Арабкира, жилой дом 18 на улице Нар-Доса, частные дома на 1-ом переулке Нар-Доса, частные дома 2-47, 43 на 2-ом переулке, жилые дома 45, 47, 51 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 9 на улице Христофора, частные дома 1-32 на 3-ем переулке Хоренаци;

в Амавирской области:

11:00-17:00 частично село Ерасхаун; села Зартонк, Маисян, Варданашен; город Мецамор;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Мргануш;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улица Шаумяна в городе Вайк; частично село Агаракадзор;

в Котайкской области:

10։00-12:00 частично община Аргель; садоводческие компании “Аргель”, “Сапфир”, ООО “Цахканоц” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частично села Дзорахбюр, Ариндж; село Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20-27, 38 села Зовуни; воинская часть СНБ, МЧС;

в Гегаркуникской области:

11։00-12։00 села Антарамеч, Дзораван, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат;

в Тавушской области:

13։00-14:00 села Акнабюр, Лусадзор, Лусаовит, Хаштарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-13:00 улицы Туманяна, Чаренца, Руставели, Арутюняна, Гетапня, Гукасян, Телман, Абовяна полностью; частично улицы Аревелян, Баграмян, Еритасардакан, Сундукяна, Дуряна, Мегапарти, Г. Нжде, Сос Саргсян, Сурб Ншана, Спарапета, Саят-Новы в городе Степанаван;

11:00-17:00 села Ехегнут и Дебед;

в Ширакской области:

11:00-16:00 жилые дома 1, 3 на 3-ей улице кв. “Ани”, коттеджи NN12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 на улице М. Хоренаци, жилые дома 10, 26 на улице М. Хоренаци, офис компании “Айпост” и прилегающие потребители в городе Гюмри.