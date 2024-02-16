Пятница, 16 Февраля 2024 17:03

АрмИнфо.В рамках официального визита в Болгарию парламентскую делегацию Армении, возглавляемую спикером Национального Собрания РА Аленом Симоняном, принял президент Болгарии Румен Радев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армянского парламента.

Радев отметил, что, несмотря на тесные армяно- болгарские межгосударственные отношения, существует большой нереализованный потенциал сотрудничества в промышленной, торговой, экономической, культурной и других сферах. "Армянская община вносит большой вклад в культурную, научную и образовательную жизнь Болгарии, и мы будем рады развивать двустороннее сотрудничество с Арменией в этих и других сферах", - отметил болгарский президент.

Коснувшись демократических реформ и отношений Армения-ЕС, Румен Радев высоко оценил верность Армении европейским ценностям и подчеркнул, что Болгария готова всегда поддерживать Армению.

Спикер НС РА Ален Симонян представил президенту Болгарии проект "Перекресток мира" и проблемы, с которыми сталкивается Армения в установлении мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.

Румен Радев выразил обеспокоенность недавними военными столкновениями в регионе и заверил, что Болгария сделает все, чтобы способствовать установлению мира.

"Несмотря на все вызовы, Армения привержена мирному процессу, и в этом контексте мы также ожидаем поддержки Болгарии", - подчеркнул Ален Симонян.

На встрече были обсуждены возможности двустороннего и многостороннего сотрудничества в сферах образования, культуры, инфраструктуры, туризма, военной и торгово-экономической сферах.