Пятница, 16 Февраля 2024 17:02

АрмИнфо.Казахстан планирует с Арменией в 2024 году довольно крупные проекты, связанные с сектором высоких технологий. Об этом заявил посол Казахстана Болат Иманбаев в ходе встречи с министром высокотехнологической промышленности Мхитаром Айрапетяном.

Он представил отраслевые реформы и достижения Казахстана за последние годы, а также передал министру приглашение от вице-премьера принять участие в Астанинском международном форуме (Astana International Forum - AIF). Согласно сообщению пресс-службы Министерства, стороны представили друг другу отраслевые программы, подчеркнули важность взаимных визитов специалистов и обмена опытом, что будет способствовать укреплению сотрудничества и расширению связей.

В свою очередь Мхитар Айрапетян подчеркнул, что видит большие возможности для расширения сотрудничества с Казахстаном в сфере инноваций и высоких технологий. Он указал также на необходимость активной работы над общей повесткой для достижения положительных результатов по всем направлениям.