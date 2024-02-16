Пятница, 16 Февраля 2024 17:00

АрмИнфо. "Нас обвиняли во много, и что наша граница и боевые позиции надлежащим образом не оборудованы, и вооружения мы не покупали, но почему-то, потом же выясняется, что азербайджанцы, оказывается, ждали когда мы уйдем, чтобы напасть". Об этом 16 февраля в беседе с журналистами заявил третий президент Армении Серж Саргсян на замечание о том, что действующие власти обвиняют "бывших" в том, что они не оборудовали надлежащим образом передовую.

"У нас всё было в надлежащем виде, чтобы не иметь подобных трагических результатов в этой войне. Вы не слушайте этих людей, которые не имеют никакого понятия об армии. Вы вообще читаете мнение иностранных экспертов, аналитиков или только принимаете за чистую монету, всё, что говорят эти люди? А нужно читать", - с улыбкой посоветовал Саргсян.

На замечание о том, что действующие власти Армении говорят о беспрецедентных закупках вооружения, Саргсян, с сарказмом сказал: "Ну вы тоже говорите, как говорится в известном анекдоте".

На замечание о том, чтобы сделали с их властью, если бы они совершили такое, Саргсян отметил, что не может себе такое представить, поскольку их власть просто не в состоянии была сделать что-то подобное.

"Мы не в состоянии были совершить такое. Исключено. Как я могу такое представить. Мы такие вещи не делали, поэтому люди вышли на улицу и потребовали нашей отставки. Мы подчинились", - сказал он.

Третий президент Армении также считает, что действующие власти в РА не могли сделать ничего кроме как обвинять их в разграблении страны. "А что они могли еще сделать? При смене власти во многих странах использовались эти технологии. Эти технологи использовали не только они, но и те, кто им содействовал", - сказал экс-глава Армении, отказавшись назвать тех, кто содействовал в проведении бархатной революции.

Саргсян также отверг обвинения в том, что он планировал сдать территории вокруг Арцаха.

На замечание, почему он не сдержал свое же обещание, данное в 2014 году, и вновь переизбрался, уже на пост премьера РА, Саргсян заверил, что он пошел на этот шаг, чтобы отвести угрозу, нависшую над Арцахом.