Пятница, 16 Февраля 2024 16:52

АрмИнфо. До тех пор, пока правительство премьер-министра РА Никола Пашиняна будет оставаться у власти, не следует ожидать чего-то хорошего. Об этом 16 февраля журналистам заявил бывший заместитель министра обороны Армении Артак Закарян.

По его словам, все те сценарии развития ситуации, которые представлялись 2-3 года назад, не только сбывались, но и приводили к

худшим последствиям. "Мы уже даже не обсуждаем их постоянную ложь, особенно, когда они говорят о реформах в вооруженных силах. Очевидно, что сегодня ничего не делается для поддержания неприкосновенности границ, поддержания и восстановления территориальной целостности Армении, решения проблем с безопасностью. Не делается абсолютно ничего, кроме глупостей. Все эти шаги властей направлены на решение всего одной задачи: продление сроков пребывания капитулянта в своем кресле", - сказал Закарян.

Он добавил, что Республиканская партия, которую он представляет, трижды предпринимала шаги по смещению этой власти, но не получила поддержки более широких слоев общества. Для достижения поставленной цели необходимо объединение всего оппозиционного поля страны. "Эта проблема, к сожалению, до сих пор не решена. До тех пор, пока представители оппозиции не отложат в сторону разногласия друг с другом, подходы к там называемым представлениям о "бывших", все разговоры о том, кто привел к власти Никола, ничего не произойдет. Сегодня мы имеем то, что имеем: более -менее устойчивое оппозиционное поле, патриотические национальные силы, которые способны поднять общественность", - подчеркнул политик.

Он сарказмом отнесся к повестке Европейского Союза в отношении Армении, заметив, что подобной повестки нет и в помине. <У них всего одна повестка: воевать с Россией, стремясь нанести ей максимальный урон. Отношения ЕС-Грузия, ЕС-Молдова, ЕС-Украина преследуют именно эту цель, а именно, навсегда оторвать эти страны от России. Я не считаю правильным, придерживаться этой повестки. Могут звучать определенные заявления о повестке Армения- ЕС, но на "земле" подобной повестки пока нет", - заметил оппозиционер.

Он заметил, что в результате политики действующих властей отношения Армения-Россия также превратились в фикцию, будь то повестка безопасности страны, Арцаха, решения проблем глобальных и региональных систем безопасности. Единственная повестка с РФ - это экономическое сотрудничество, которое в большей степени осуществляется субъектами хозяйствования. "Государственной политики в данном направлении не наблюдается", - сказал Закарян.