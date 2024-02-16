Пятница, 16 Февраля 2024 16:47

АрмИнфо.В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию о нарушении режима прекращения огня.

Так, в сообщении МО Армении, в частности, говорится: "Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 16 февраля в 12:50 подразделения ВС Республики Армения открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части приграничной зоны, является дезинформацией".