Пятница, 16 Февраля 2024 13:47

АрмИнфо.16 февраля 2024 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Армения Мухамметгелди Аязова с Председателем Союза художников Армении Суреном Сафаряном.

В ходе встречи стороны коснулись вопросов популяризации произведений искусства двух дружественных государств, проведения выставок, организации различных художественных мероприятий.

Посол М.Аязов поблагодарил С.Сафаряна за успешно проведенную выставку приуроченную девизу 2024 года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и празднованию 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги в зале имени Сарьяна Союза художников Армении.

Была достигнута договоренность по наращиванию сотрудничества в области искусства, в частности по проведению арт-лекций, мастер-классов с известными деятелями культуры и другие сопутствующие мероприятия, на что Посол М.Аязов сообщил, что Посольство окажет всестороннюю поддержку для реализации отмеченных планов.