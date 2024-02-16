Пятница, 16 Февраля 2024 13:38

АрмИнфо.Если армянское общество не остановит происходящий с ведома властей губительный процесс, его ждет новый геноцид. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил член оппозиционного движения "Вместе", лидер партии "Свобода", экс-премьер Грант Багратян.

По его словам, действующий премьер- министр РА Никол Пашинян и его политическая команда осуществляют политику, чреватую серьезными последствиями для страны. В частности, как заметил экс-премьер, крайне опасен геополитический выбор в пользу Запада, на который власти страны возлагают особые надежды. Но Запад, как подчеркнул Багратян, прямо заявляет, чтобы на него особо не рассчитывали. "Создается такое впечатление, будто у Армении два геополитических выбора и оба плохие. В первом случае, у Еревана будет два врага - Азербайджан и Турция. Но Пашинян выбирает и второй вариант, согласно которому к этому тандему может быть причислена и Россия", - сказал Багратян, добавив, что выходом из сложившейся ситуации может стать добровольная отставка Пашиняна. В этом случае, его безопасность и безопасность членов его семьи будет гарантирована.

Напомним, что ранее сегодня сообщалось о намерении оппозиционных сил в лице движения "Вместе" провести 20 февраля на Площади Свободы в Ереване общенациональный митинг с требованиями об отставке Пашиняна и членов правительства РА. Движение решило провести митинг 20 февраля, так как в этот день исполняется очередная годовщина начала карабахского движения.