Пятница, 16 Февраля 2024 13:33

АрмИнфо.Сидеть и ждать ухода премьер-министра Армении Никола и прихода к власти нормальных людей - это то же самое, что сидеть и ждать будущих катастроф. Об этом в своей статье <Когда уйдет Никол> написал член Группы альтернативных проектов Ваге Ованнисян.

По его словам, все опросы общественного мнения показывают, что в стране существует большой запрос на перемены. Но сегодня, как считает политолог, обществу предлагается следующая формула <перемен>: либо Никол с новыми катастрофами, либо восстановление старой власти. "По крайней мере, таково восприятие публики. Поэтому люди закрылись в своих домах. Но сидеть и ждать ухода Никола и прихода к власти нормальных людей - это то же самое, что сидеть и ждать будущих катастроф. Изменения наступят, когда мы четко скажем людям, что мы будем делать, что мы предлагаем нашим людям после ухода Никола и, наконец, кто мы такие. Решением является новая политическая мысль, новый пакет послевоенного восстановления Армении, приход к власти сил, представляющих новое видение, которые также возьмут на себя ответственность за реализацию пакета реформ. Эти люди должны говорить в новых форматах, говорить новые вещи, новые идеи, сначала друг с другом, а затем с обществом. Ноль эмоций, ноль провинциального патриотизма, только рационально-холодные планы. Люди должны быть освобождены от неопределенности будущего. Когда гражданин поймет, что будет с ним, его семьей, что будет с государством, он перестанет бояться неопределенности и наконец выйдет из дома", - подчеркнул Ованнисян.

Он добавил, что до формирования ответственных команд будущего осталось полшага. Трагическая жизнь заставила сформировать новый список принципиальных, грамотных, порядочных людей, целью жизни которых является сохранение государства. "Число этих людей довольно велико, мы найдем их на общественных платформах, в церкви, к сожалению, и в тюрьмах. Мы находимся на последнем сложном полушаге. Нам предстоит преодолеть ряд видимых и предсказуемых препятствий, среди которых внутренние интриги, необоснованные личные амбиции, недостаток ресурса. Конечно, следует признать, что не все честны и не у всех государственный интерес стоит на первом месте. Бывают случаи, когда личное благополучие или имущество стоит на первом месте. Существует также проблема с теми, кто имеет необоснованные амбиции, что препятствует созданию здоровых партнерских отношений между широким и разнообразным кругом людей. Обе эти проблемы можно решить с самого начала процесса, установив правильные правила игры и строго их соблюдая. Новая ответственная команда должна изменить доминирующее общественное сознание. Причина наших бедствий не турок, турка можно остановить, мы никак не можем найти способ поднять на борьбу армянина. Нужны внутренние изменения, человеческий ресурс для которых есть", - подчеркнул эксперт.