Пятница, 16 Февраля 2024 13:31

АрмИнфо.Содержащиеся в уголовно-исправительном учреждении "Ванадзор" лица объявили бессрочную голодовку. Об этом говорится в сообщении офиса Защитника прав человека РА.

Согласно источнику, 14 февраля представители Омбудсмена совершили внеплановый визит в УИУ "Ванадзор", где провели частные беседы с участниками акции, осмотрели документы, подтверждающие состояние их здоровья. Лишенные свободы граждане поднимали вопросы, связанные с отсутствием в камерах необходимых предметов, плохой системой вентиляции, отсутствием выписанных лекарств, качеством питьевой воды и т.д., что, по их словам, и стало причиной голодовки.

Были также проведены беседы с администрацией учреждения и представителями Ванадзорского отделения Центра пенитенциарной медицины. Итоги внепланового визита подведены, соответствующие письма по выявленным проблемам будут направлены в компетентные органы