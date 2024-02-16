Пятница, 16 Февраля 2024 13:30

АрмИнфо. Антикоррупционный суд в Ереване отправил экс-министра экономики Армении Ваана Керобяна под домашний арест на срок два месяца.

Ваан Керобян заявил о своей отставке 14 февраля. <Получилось так, что я больше не буду служить вам на посту министра экономики>, - написал Керобян в соцсети. 15 февраля Керобян был приглашен на допрос в Следком в связи с резонансным делом о злоупотреблениях в Минэкономики Армении. Его обвинили в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

Напомним, что уголовное дело против ряда чиновников Минэкономики и представителей частного сектора было возбуждено 31 января. По версии следствия, в рамках тендера "Создание банка общественных инвестиционных программ" должностные лица вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия ее конкурента. В результате победила компания (Synergy), которая представила заявку в три раза дороже (на 392 млн. драмов - почти $100 тыс). По делу были арестованы директор компании Synergy Ашот Ованнисян; бывшая сотрудница компании, невестка спикера парламента Ани Геворкян; еще одна сотрудница компании Лили Мкрян (Геворкян и Мкрян освобождены под залог, подписку о невыезде и поручительство), а также главы департамента политики государственных инвестиций и реализации сельхозпрограмм Минэка Лили Сираканян и Тарон Мартиросян. Уволенная заместитель министра экономики Ани Испирян была отправлена под домашний арест.

Накануне пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в рамках производства по факту очевидных злоупотреблений, допущенных в ходе тендера на закупку услуги <Создание Банка государственных инвестиционных проектов> для нужд Министерства экономики РА возбуждено уголовное преследование в отношении 8 лиц. Из них 5 - должностные лица Министерства экономики, 3 - представители коммерческой компании.