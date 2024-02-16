Пятница, 16 Февраля 2024 13:29

АрмИнфо.Международное сообщество должно потребовать вывода азербайджанских войск с оккупированных территорий Армении, призвав его вернуться к переговорам. Об этом на своей странице в X (бывший Twitter) написал посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

"Меня часто спрашивают, нападет ли Азербайджан снова на Армению? Мой ответ: у Азербайджана нет никаких правовых оснований для нападения. Начиная с 2021 года все действия Баку являются актами агрессии и согласно международному уголовному праву считаются преступлениями. Оккупация Азербайджаном территорий Армении остается безнаказанной", - отметил политик.

Он добавил, что международное сообщество должно признать нелегитимность военной агрессии Азербайджана против Армении, и потребовать вывода его войск с оккупированных территорий, призвав вернуться к переговорам.