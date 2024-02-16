Пятница, 16 Февраля 2024 13:19

АрмИнфо.Армянское общество Красного Креста (АОКК) опровергает сообщение о том, что Анна Егиазарян на 28-м внеочередном съезде Организации была избрана главой АОКК.

Так, в поступившем в АрмИноо заявлении под подписью генсека АОКК Артура Аристакесяна отмечается, что никакого внеочередного заседания Общество не созывало.

В Организации сообщили, что Анна Егиазарян была уволена из Общества еще 8 февраля. Более того, отмечается, что согласно решению №1 президиума Ереванского регионального отделения Армянского общества Красного Креста 12 февраля текущего года было прекращено членство Анны Егиазарян в АОКК. Прекращение членства было основано на нарушениях ее Устава Организации.

"Ни председатель АОКК, ни его члены не созывали внеочередного съезда Общества. Более того, они не имеют никакого отношения к проведенному съезду. Съезд запланирован на 8 апреля текущего года.

Ввиду вышесказанного, председательство АОКК обращается к органу Государственного реестра юридических лиц МВД РА и всем компетентным органам принять к сведению данное заявление.

Председательство АОКК обращается к правоохранительным органам с призывом немедленно возбудить уголовное дело и наказать правонарушителей", - говорится в заявлении.

Отметим, что накануне поступило сообщение, что на 28-м внеочередном съезде Организации, созванном по инициативе 1/3 членов Общества, Анна Егиазарян была избрана главой АОКК.