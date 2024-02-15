Четверг, 15 Февраля 2024 20:43

АрмИнфо.Ереван предлагает Баку ускорить процесс делимитации на основе пражских договоренностей и подтверждает свою готовность к этому.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян в ответ на заявление МИД Азербайджана относительно выступления премьер-министра Никола Пашиняна на заседании правительства 15 февраля.

<МИД Азербайджана выступило с комментарием относительно выступления премьер- министра Республики Армения Никола Пашиняна на заседании правительства 15 февраля, в связи с чем считаем необходимым напомнить, что 6 октября 2022 г. в Праге Азербайджан и Армения в письменной форме договорились о том, что на основе Алма-Атинской декларации от 1991 г. признают территориальную целостность и суверенитет друг друга и что Алма-Атинская декларация станет политической основой для процесса демаркации. Предлагаем Азербайджану ускорить процесс делимитации на основе этой договоренности и вновь подтверждаем готовность Республики Армения>, - говорится в заявлении.

Сегодня на заседании кабмина РА Никол Пашинян, напомнив, что 13 февраля в результате агрессивных действий Азербайджана в направлении армянских позиций, расположенных в районе Неркин-Ханд (Сюникская область) погибли 4 военных, осуществляющих боевое дежурство на госгранице, заявил, что намерения Баку остаются прежними - проводить политику военного принуждения в отношении Армении. Пашинян также указал, что Азербайджан периодически говорит о <территориях 4 сел>, одновременно отказываясь признавать, что под азербайджанской оккупацией находятся жизненно важные территории 31 неанклавного села, с территории которых Баку не желает уходить. <Азербайджан пытается начать военные действия на отдельных участках границы с Арменией с перспективой развязать полномасштабную войну против РА>, - подчеркнул он.

В ответ МИД Азербайджана отверг заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав их необоснованными и направленными на нагнетание напряженности в регионе. В Баку отметили, что действия Азербайджана, якобы были предприняты в ответ на ранение азербайджанского военнослужащего. Комментируя слова Пашиняна об анклавах и эксклавах, в МИД напомнили, что <Армения имеет обязательства касательно возвращения восьми азербайджанских сел>. <Хотелось бы также получить комментарий о том, почему Армения, которая сегодня говорит о необходимости признания территориальной целостности и проведения делимитации на основе границ 1991 года и Алма-Атинской декларации, в течение почти 35 лет не соблюдала эти соглашения и не признавала эти карты, отказывалась признать границы, указанные на советских картах, и оккупировала территории Азербайджана>, - говорилось в заявлении МИД Азербайджана.