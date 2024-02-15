Четверг, 15 Февраля 2024 20:42

АрмИнфо. МИД Азербайджана отверг заявления премьер- министра Армении Никола Пашиняна, с которыми он выступил сегодня на заседании правительства, назвав их необоснованными и направленными на нагнетание напряженности в регионе.

Напомним, что на заседании кабмина РА Никол Пашинян, напомнив, что 13 февраля в результате агрессивных действий Азербайджана в направлении армянских позиций, расположенных в районе Неркин-Ханд (Сюникская область) погибли 4 военных, осуществляющих боевое дежурство на госгранице, заявил, что намерения Баку остаются прежними - проводить политику военного принуждения в отношении Армении. Пашинян также указал, что Азербайджан периодически говорит о <территориях 4 сел>, одновременно отказываясь признавать, что под азербайджанской оккупацией находятся жизненно важные территории 31 неанклавного села, с территории которых Баку не желает уходить. <Азербайджан пытается начать военные действия на отдельных участках границы с Арменией с перспективой развязать полномасштабную войну против РА>, - подчеркнул он.

В ответ МИД АР отмечается, что действия Азербайджана, якобы были предприняты в ответ на ранение азербайджанского военнослужащего.

В ведомстве призвали Ереван внести ясность в вопрос, почему до сих пор не выполнены обещания Министерства обороны Армении провести расследование по факту ранения азербайджанского военнослужащего: <Также нужно прояснить, на каком основании наемники из различных военных формирований, находящиеся на пограничных постах Армении, подчиняются Министерству обороны этой страны>.

Комментируя слова Пашиняна об анклавах и эксклавах, в МИД напомнили, что <Армения имеет обязательства касательно возвращения восьми азербайджанских сел>.

<Пашинян в очередной выступил с заявлениями о том, что Азербайджан якобы оккупировал 31 армянское село, что является составной частью политических манипуляций. Мы хотели бы напомнить премьер-министру, который в своих предыдущих заявлениях отмечал, что таких сел 32, что у Армении есть обязательства по возвращению восьми сел Азербайджана>,- говорится в заявлении.

<"Хотелось бы также получить комментарий о том, почему Армения, которая сегодня говорит о необходимости признания территориальной целостности и проведения делимитации на основе границ 1991 года и Алма-Атинской декларации, в течение почти 35 лет не соблюдала эти соглашения и не признавала эти карты, отказывалась признать границы, указанные на советских картах, и оккупировала территории Азербайджана. Хотелось бы напомнить премьер-министру, утверждающему, что Армения поддерживает территориальную целостность всех своих соседей, о продолжающихся претензиях на территориальную целостность Азербайджана, отраженных в Конституции Армении, действующих законодательных актах, официальных письмах, официальных заявлениях, документах, распространяемых международными организациями и судами.

Если армянская сторона действительно заинтересована в мирном процессе, она должна отказаться от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана>, - говорится в заявлении МИД Азербайджана. Таким образом Баку не упустил очередную возможность потребовать изменить Конституцию Армении и предьявить РА территориальные претензии.