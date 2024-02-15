Четверг, 15 Февраля 2024 20:13

АрмИнфо.Следственный комитет Армении раскрыл группу лиц, сбывавших поддельные иностранные банкноты номиналом в 100 долларов США.

Как сообщает пресс-служба СК, житель Еревана приобрел у своего соотечественника и хранил 300 таких купюр, схожих по виду с настоящими. По предварительным данным, он сбывал их в разных регионах и населенных пунктах РА.

В суд поданы ходатайства об аресте четырех обвиняемых. По решению суда к троим из них, приобретавшим и продавшим фальшивые банкноты, а также осуществлявшим пассажирские перевозки был применен арест, супруга перевозчика помещена под домашний арест.

Расследование продолжается. Принимаются меры по выявлению лиц, изготовивших фальшивые банкноты, а также по выяснению круга лиц, которые, по всей видимости, пострадали от сбыта фальшивых банкнот.