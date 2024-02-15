Четверг, 15 Февраля 2024 18:22

АрмИнфо.К заявлению российской стороны о переговорах с Баку на предмет возвращения арцахцев домой я отношусь негативно. Об этом в ходе пресс-конференции 15 февраля заявил Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

<Хотя бы потому что вижу в этом заявлении манипуляции в том контексте, что было отмечено, что народ Арцаха добровольно покинул страну, тогда как, находясь на месте, именно российский миротворческий контингент (РМК) должен был быть первым, кто зафиксировал бы, что люди покинули свои дома под реальной угрозой физического уничтожения>, - подчеркнул он.

После 2020 года, как показала история, присутствия РМК недостаточно для обеспечения безопасности в Арцахе. Степанян подчеркнул, что здесь необходимы международные гарантии.

На вопрос имеются ли сведения о вовлечении властей Арцаха в обсуждения между Московой и Баку, Омбудсмен отметил, что подобной информации у него нет.

Напомним, что вследствие азербайджанской военной агрессии в сентябре 2023 года порядка 109 тыс. граждан Арцаха были насильственно перемещены в Республику Армения.

Отметим, что российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на основании заявления о прекращении огня, подписанного лидерами России, Армении и Азербайджана в ноябре 2020 года. Срок их пребывания в регионе - пять лет с момента подписания заявления, то есть до 2025 года.