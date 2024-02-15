|МИД Армении ответил коллегам в Баку
|"Держи вора!": В Баку обвинили Пашиняна в нагнетании напряженности в регионе
|СК Армении раскрыл сбыт поддельных стодолларовых купюр
|Омбудсмен Арцаха: РМК должен был быть первым, кто зафиксировал бы, что люди покинули свои дома под реальной угрозой физического уничтожения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Татоян раскритиковал Пашиняна: ВС Армении ежеминутно защищают жизнь нашего народа и их действия изначально легитимны
|Гегам Степанян: Правовой и судебный путь по обеспечению прав армянских военнопленных в Баку неэффективен
|Посол: Пашинян подтвердил участие в саммите по атомной энергетике в Брюсселе
|Евродепутат: Мягкая позиция Шарля Мишеля и попытки умиротворить служат только поощрению агрессии Алиева
|Артак Бегларян: Крайне важно, чтобы Республика Армения выразила официальную позицию, взяв на себя ответственность за коллективное возвращение армян Арцаха на свою родину
|Раиси: Иран готов обеспечить стратегическую безопасность Кавказского региона
|Марк Либби прокомментировал недавнюю напряженность на армяно-азербайджанской границе
|Борис Бахшиян восстановлен в должности судьи - адвокат
|Не знал, что смысл нашей жизни - это кадастровые и паспортно-визовые отделения: Пашинян о "сдаче" Вардениса
|Анна Егиазарян избрана президентом Армянского общества Красного Креста
|Постпред Армении при ООН: Азербайджан стремится нормализовать насилие и агрессию, разрешать международные споры военными средствами
|Армения назначит военных атташе в НАТО и ОБСЕ
|В ущелье Кассах обнаружена средневековая гробница
|Галузин: Объективно, альтернативы механизму ОДКБ с точки зрения обеспечения безопасности Армении не просматривается
|Пашинян заявил о планах Баку развязать полномасштабную войну против Армении
|Для посольства Армении во Франции будет приобретено здание в Париже за 23 млн. евро
|Вслед за бывшим министром экономики РА свою должность оставила и его пресс- секретарь
|Ереван согласен на делимитацию с Азербайджаном по каждой области отдельно - Пашинян
|В Чаренцаване открылась лаборатория по производству реактивов, применяемых в молекулярной биологии, биохимии и иммунодиагностике
|Баку продолжает политику военного принуждения в отношении Еревана - Пашинян
|Слабость Армении подталкивает Азербайджан к новым вооруженным провокациям - эксперт
|Белый Дом: В Сенат США поступил законопроект по оказанию жизненно важной гумпомощи уязвимым лицам, в том числе и беженцам из Нагорного Карабаха
|Комитет по иностранным делам Национального Собрания Франции принял резолюцию, осуждающую этническую чистку в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана
|Президента Туркменистана пригласил армянского коллегу принять участие в госмероприятиях, приуроченных 300-летию поэта и философа Махтумкули Фраги
|Артур Алексанян - семикратный чемпион Европы
|МИД РФ: Москва обсудит с представителями Азербайджана все материалы об уничтожении в Нагорном Карабахе памятников героям ВОВ
|Пресс-секретарь премьера Армении: никакая иностранная сила не имеет права вмешиваться во внутренние дела нашей страны
|Алиев заявил, что Азербайджан не нуждается в посредниках в процессе нормализации отношений с Арменией
|Очередная акция протеста у здания МОНКС: Необходимо сменить всю систему образовательных стандартов в школах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Эксперт: мелкие столкновения могут привести к новому конфликту и фатальным последствиям для всего региона Южного Кавказа
|Захарова: Продолжается подготовка очередных российско-азербайджанских контактов относительно деятельности РМК в Нагорном Карабахе
|Стремление Баку обусловить мирный договор с Арменией запретом на укрепление своих вооруженных сил выглядит абсурдным - политолог
|Стадион "Раздан" был продан по цене в 200 раз ниже рыночной
|ОДКБ видит высоким конфликтный потенциал на армяно-азербайджанской границе
|Служба пробации Минюста Армении стала полноправным членом Европейской конфедерации пробации
|В Ереване, Гюмри, Ванадзоре и Дилижане пройдет фестиваль книгодарения
|Следственный комитет Армении выявил случаи хищения госсредств в рамках программы поддержки развития интенсивного садоводства
|Ваан Керобян покинул пост министра экономики Армении: В течение этих 3-х с лишним лет я работал с непоколебимой преданностью и любовью к каждому жителю Армении
|Заявление Жозепа Борреля о несоразмерной реакции Азербайджана на приграничный инцидент вызвало истеричную реакцию Баку
|У армяно-российской объединенной группировки войск появился глава
|Канаани: Иран обеспокоен ростом напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном
|Константин Затулин назвал "операцию возмездия" Азербайджана попыткой давления
|Эксперт: Азербайджан лишь ждет момента для начала полномасштабных боевых действий против Армении
|Арарат Мирзоян: Для делимитации армяно-азербайджанской границы не нужно создавать новых карт
|Никол Пашинян: Политика Азербайджана направлена на срыв мирного процесса всеми возможными способами
|Жозеп Боррель об обстреле армянских позиций в Сюнике: Реакция Баку несоразмерна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
|Посол Финляндии назвала перспективные для инвестиций сферы в Армении
|Алексей Дедов: В Тегеране так же, как и в Москве, с опасением смотрят на попытки западных стран воспользоваться ситуацией в Армении
|В Ереване обсуждены возможности организации в Армении международных мероприятий в сфере права
|Армяно-азербайджанский переговорный процесс уже не выглядит как торг, Армения делает односторонние уступки - Сергей Маркедонов
|Адвокаты главы Synergy обвиняют правоохранителей в дискриминационном отношении
|В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
|Читать больше
АрмИнфо.К заявлению российской стороны о переговорах с Баку на предмет возвращения арцахцев домой я отношусь негативно. Об этом в ходе пресс-конференции 15 февраля заявил Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.
<Хотя бы потому что вижу в этом заявлении манипуляции в том контексте, что было отмечено, что народ Арцаха добровольно покинул страну, тогда как, находясь на месте, именно российский миротворческий контингент (РМК) должен был быть первым, кто зафиксировал бы, что люди покинули свои дома под реальной угрозой физического уничтожения>, - подчеркнул он.
После 2020 года, как показала история, присутствия РМК недостаточно для обеспечения безопасности в Арцахе. Степанян подчеркнул, что здесь необходимы международные гарантии.
На вопрос имеются ли сведения о вовлечении властей Арцаха в обсуждения между Московой и Баку, Омбудсмен отметил, что подобной информации у него нет.
Напомним, что вследствие азербайджанской военной агрессии в сентябре 2023 года порядка 109 тыс. граждан Арцаха были насильственно перемещены в Республику Армения.
Отметим, что российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на основании заявления о прекращении огня, подписанного лидерами России, Армении и Азербайджана в ноябре 2020 года. Срок их пребывания в регионе - пять лет с момента подписания заявления, то есть до 2025 года.
|МИД Армении ответил коллегам в Баку
|"Держи вора!": В Баку обвинили Пашиняна в нагнетании напряженности в регионе
|СК Армении раскрыл сбыт поддельных стодолларовых купюр
|Омбудсмен Арцаха: РМК должен был быть первым, кто зафиксировал бы, что люди покинули свои дома под реальной угрозой физического уничтожения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Татоян раскритиковал Пашиняна: ВС Армении ежеминутно защищают жизнь нашего народа и их действия изначально легитимны
|Гегам Степанян: Правовой и судебный путь по обеспечению прав армянских военнопленных в Баку неэффективен
|Посол: Пашинян подтвердил участие в саммите по атомной энергетике в Брюсселе
|Евродепутат: Мягкая позиция Шарля Мишеля и попытки умиротворить служат только поощрению агрессии Алиева
|Артак Бегларян: Крайне важно, чтобы Республика Армения выразила официальную позицию, взяв на себя ответственность за коллективное возвращение армян Арцаха на свою родину
|Раиси: Иран готов обеспечить стратегическую безопасность Кавказского региона
|Марк Либби прокомментировал недавнюю напряженность на армяно-азербайджанской границе
|Борис Бахшиян восстановлен в должности судьи - адвокат
|Не знал, что смысл нашей жизни - это кадастровые и паспортно-визовые отделения: Пашинян о "сдаче" Вардениса
|Анна Егиазарян избрана президентом Армянского общества Красного Креста
|Постпред Армении при ООН: Азербайджан стремится нормализовать насилие и агрессию, разрешать международные споры военными средствами
|Армения назначит военных атташе в НАТО и ОБСЕ
|В ущелье Кассах обнаружена средневековая гробница
|Галузин: Объективно, альтернативы механизму ОДКБ с точки зрения обеспечения безопасности Армении не просматривается
|Пашинян заявил о планах Баку развязать полномасштабную войну против Армении
|Для посольства Армении во Франции будет приобретено здание в Париже за 23 млн. евро
|Вслед за бывшим министром экономики РА свою должность оставила и его пресс- секретарь
|Ереван согласен на делимитацию с Азербайджаном по каждой области отдельно - Пашинян
|В Чаренцаване открылась лаборатория по производству реактивов, применяемых в молекулярной биологии, биохимии и иммунодиагностике
|Баку продолжает политику военного принуждения в отношении Еревана - Пашинян
|Слабость Армении подталкивает Азербайджан к новым вооруженным провокациям - эксперт
|Белый Дом: В Сенат США поступил законопроект по оказанию жизненно важной гумпомощи уязвимым лицам, в том числе и беженцам из Нагорного Карабаха
|Комитет по иностранным делам Национального Собрания Франции принял резолюцию, осуждающую этническую чистку в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана
|Президента Туркменистана пригласил армянского коллегу принять участие в госмероприятиях, приуроченных 300-летию поэта и философа Махтумкули Фраги
|Артур Алексанян - семикратный чемпион Европы
|МИД РФ: Москва обсудит с представителями Азербайджана все материалы об уничтожении в Нагорном Карабахе памятников героям ВОВ
|Пресс-секретарь премьера Армении: никакая иностранная сила не имеет права вмешиваться во внутренние дела нашей страны
|Алиев заявил, что Азербайджан не нуждается в посредниках в процессе нормализации отношений с Арменией
|Очередная акция протеста у здания МОНКС: Необходимо сменить всю систему образовательных стандартов в школах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Эксперт: мелкие столкновения могут привести к новому конфликту и фатальным последствиям для всего региона Южного Кавказа
|Захарова: Продолжается подготовка очередных российско-азербайджанских контактов относительно деятельности РМК в Нагорном Карабахе
|Стремление Баку обусловить мирный договор с Арменией запретом на укрепление своих вооруженных сил выглядит абсурдным - политолог
|Стадион "Раздан" был продан по цене в 200 раз ниже рыночной
|ОДКБ видит высоким конфликтный потенциал на армяно-азербайджанской границе
|Служба пробации Минюста Армении стала полноправным членом Европейской конфедерации пробации
|В Ереване, Гюмри, Ванадзоре и Дилижане пройдет фестиваль книгодарения
|Следственный комитет Армении выявил случаи хищения госсредств в рамках программы поддержки развития интенсивного садоводства
|Ваан Керобян покинул пост министра экономики Армении: В течение этих 3-х с лишним лет я работал с непоколебимой преданностью и любовью к каждому жителю Армении
|Заявление Жозепа Борреля о несоразмерной реакции Азербайджана на приграничный инцидент вызвало истеричную реакцию Баку
|У армяно-российской объединенной группировки войск появился глава
|Канаани: Иран обеспокоен ростом напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном
|Константин Затулин назвал "операцию возмездия" Азербайджана попыткой давления
|Эксперт: Азербайджан лишь ждет момента для начала полномасштабных боевых действий против Армении
|Арарат Мирзоян: Для делимитации армяно-азербайджанской границы не нужно создавать новых карт
|Никол Пашинян: Политика Азербайджана направлена на срыв мирного процесса всеми возможными способами
|Жозеп Боррель об обстреле армянских позиций в Сюнике: Реакция Баку несоразмерна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
|Посол Финляндии назвала перспективные для инвестиций сферы в Армении
|Алексей Дедов: В Тегеране так же, как и в Москве, с опасением смотрят на попытки западных стран воспользоваться ситуацией в Армении
|В Ереване обсуждены возможности организации в Армении международных мероприятий в сфере права
|Армяно-азербайджанский переговорный процесс уже не выглядит как торг, Армения делает односторонние уступки - Сергей Маркедонов
|Адвокаты главы Synergy обвиняют правоохранителей в дискриминационном отношении
|В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
|Читать больше
|Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|В настоящее время в армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
|Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
|Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
|Читать больше
|Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
|Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений
|Глава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоров
|Армения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
|Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
|Армения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
|Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
|Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
|На основе общих духовных ценностей.
|Член фракции блока "Мать Армения" Совета старейшин Еревана была похищена
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ
|Азербайджан продолжает уничтожать армянские памятники в оккупированном Арцахе на фоне бездействия международного сообщества
|США включили Азербайджан в список стран особого наблюдения за серьёзные нарушения свободы вероисповедания и проявления нетерпимости
|Казахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ - Токаев о событиях января 2022 года