Четверг, 15 Февраля 2024 17:55

АрмИнфо.Касым-Жомарт Токаев выступил перед членами Консультативного Совета Государства Катар и поделился видением Казахстана по текущей глобальной и региональной повестке дня. Он поблагодарил Эмира Тамима бен Хамада Аль Тани за гостеприимство, оказанное ему во время первого государственного визита в Катар.

Президент Казахстана стал первым иностранным лидером, выступивший перед Консультативным Советом. Обращаясь к собравшимся, Глава государства отметил важную роль решения Катара о проведении первых выборов в законодательный орган в 2021 году. По его словам, эта инициатива укрепит процветание Катара и его международную репутацию.

– Сегодня Катар известен своей передовой и быстрорастущей экономикой, а также активной и миролюбивой внешней политикой. Под руководством Его Высочества шейха Тамима бен Хамада Аль Тани ваша страна добилась больших успехов. Катар по праву может гордиться своей крепкой экономикой и процветающим обществом. Мы восхищены вашей национальной программой «Катар-2030», которая уникальным образом сочетает в себе модернизацию и национальные ценности. Я желаю нашим катарским друзьям успехов в осуществлении этой благородной миссии. В этой связи Консультативный Совет оказывает важнейшую законодательную поддержку амбициозным реформам и осуществляет надзор за основными внутренними процессами, – заявил Президент Казахстана.

Он рассказал о строительстве «Справедливого Казахстана» на принципах правосудия, верховенства закона, равенства и ответственности. В 2022 году начата масштабная модернизация политической системы страны.

– Казахстан строит более инклюзивную политическую систему и экономику, мы следуем принципам подотчетности и реформ. Мы честно относимся к своему прошлому, гордимся своим прогрессом и с решимостью смотрим в будущее. Мы привержены защите прав человека и реализуем целый ряд инициатив от гендерного равенства до охраны труда, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, Казахстан и Катар поддерживают прочные партнерские отношения, основанные на крепких узах дружбы, общих ценностях и взаимной поддержке.

– К настоящему времени мы реализовали множество совместных проектов в различных отраслях экономики, включая энергетику, горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, строительство и туризм. Мы видим много возможностей для Катара стать одним из 10 крупнейших инвесторов в Казахстане в ближайшем будущем. На встрече с Эмиром мы поставили новую цель – увеличить объем торговли. Имеются широкие перспективы в области разведки нефти и газа. Мы работаем над тем, чтобы применять лучшие мировые практики, способствующие значительным геологическим открытиям, – подчеркнул Глава государства.

Наряду с этим он считает, что еще одну возможность открывают международные транспортные и транзитные маршруты. В этом контексте возлагаются большие надежды на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и значительное увеличение грузопотока по этому коридору.

– С большим удовлетворением отмечаю возросшее в последнее время взаимодействие между нашими странами. Бизнесмены и граждане обеих стран пользуются безвизовым режимом, еженедельно выполняется около 20 авиарейсов. Однако есть и возможности для роста, поэтому впереди нас ждет большая работа. Я уверен, что мой визит и сегодняшний обмен мнениями с руководством Катара будут способствовать дальнейшему укреплению наших отношений, – отметил лидер Казахстана.

Особое внимание в выступлении было уделено международной тематике. Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости признать, что геополитические конфликты и разногласия, терроризм, чрезвычайная климатическая ситуация доминируют в международной повестке дня и подрывают глобальную архитектуру безопасности. По его словам, суть угрозы исходит от одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощенных в Уставе Организации Объединенных Наций.

– Диалог – единственный способ создать благоприятную среду для достижения согласия по новым принципам и нормам. Поэтому я твердо убежден, что все конфликты должны решаться на основе Устава ООН и общепризнанного международного права. Мы не добьемся успеха в решении этих проблем без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Поскольку Совет Безопасности, похоже, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным. В этом контексте Казахстан последовательно выступает за то, чтобы в Совете были представлены голоса средних держав и развивающихся стран. Входящие в их число Казахстан и Катар могут играть более значительную роль в обеспечении глобального мира и безопасности, – сказал Президент.

Глава государства высоко оценил миротворческую роль Катара и его посреднические усилия в многочисленных конфликтах по всему миру, в том числе в Палестине.

– Насилие ведет только к насилию и неизбежно приводит к трагическим последствиям для Ближнего Востока и остального мира. Поэтому для предотвращения дальнейшей эскалации необходима дипломатия на высоком уровне. Нам нужны сконцентрированные усилия всех заинтересованных сторон, включая региональных партнеров и мировых лидеров, чтобы перевести ситуацию в мирное русло и найти решение на основе сосуществования двух государств. Я вновь приветствую неустанные усилия Катара и его активную дипломатию, направленную на урегулирование этого кризиса и продвижение мирного процесса, который положит конец ненависти, насилию, потерям и горю, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он полагает, что устойчивое развитие многогранного партнерства с Катаром напрямую зависит от безопасности и стабильности в регионе, в том числе в Афганистане.

– Казахстан оказывает помощь Афганистану, в том числе по каналам ООН и других международных организаций. В рамках усилий по развитию экономического сотрудничества с этой страной Казахстан исключил движение «Талибан» из списка террористических организаций. Мы считаем, что этот шаг наряду с нашими усилиями по созданию в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана будет способствовать дальнейшей интеграции этой страны в мировое сообщество. Надеемся, что он также откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского народа, – отметил Глава государства.

По его мнению, Центральная Азия переживает переломный момент в своей истории. Политические и экономические контакты заметно активизировались.

– Мы формируем новый образ Центральной Азии – региона, который с древнейших времен играл важную роль в развитии цивилизаций, а также открывает уникальные возможности в настоящем и будущем. В этом контексте мы придаем большое значение полномасштабному партнерству с Катаром. Казахстан готов приложить все усилия в этом направлении. Первый саммит «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» в Джидде в прошлом году продемонстрировал стремление наших стран к развитию внутрирегионального сотрудничества. Уверен, результаты этой встречи на высшем уровне будут способствовать дальнейшему укреплению политических, экономических, культурных и гуманитарных связей, содействовать региональной безопасности и стабильности, продвижению отношений между людьми и поддержке усилий по устойчивому развитию в глобальном масштабе, – сказал Президент.

Выступая перед членами Консультативного Совета, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан в качестве председателя Шанхайской организации сотрудничества планирует активизировать сотрудничество с наблюдателями и партнерами по диалогу, включая Катар.

Вместе с тем в выступлении были затронуты вопросы изменения климата, исполнений обязательств по достижению углеродной нейтральности.

– В июне мы проводим 2-й Международный форум Астана, который пройдет под девизом «Построим лучший мир вместе». Я очень надеюсь, что эта платформа будет способствовать объединению усилий для решения острых проблем, включая изменение климата, нехватку продовольствия и энергетическую безопасность. Кроме того, в этом году Казахстан и Франция будут сопредседательствовать на первом тематическом саммите One Water на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. И последнее, но не менее важное: Астана также намерена провести Региональный климатический саммит под эгидой ООН в 2026 году. Только благодаря коллективным действиям и сотрудничеству мы сможем решить климатическую проблему, – подытожил свое выступление лидер Казахстана.

В ходе мероприятия также выступил Председатель Консультативного Совета Государства Катар Хасан бен Абдулла Аль Ганим.