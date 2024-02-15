Четверг, 15 Февраля 2024 17:54

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1А, 1Б, 30, 35, 36, 40, 41, 42 в кв. “Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 36, 38 в 16-ом квартале, детский сад N310, здания школ NN185, 188, улицы Овнатана, Армина Вегнера, улицы 15, 17 в 1-ом Араратском массиве; улица Кургиняна 1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 68 на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15 на улице Корюна, жилые дома 22, 24, 24/2 на улице Вардананца, жилой дом 73 на улице Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 22 на улице Вагаршяна, 39-41 на пр. Комитаса, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Tолбухина, школа N7;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Суренаван;

10:30-12:30 частично село Верин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Арсеняна, Нарекаци, Шаумяна, Андраника, улица 26 Комиссарнери, частично квартал “Нораван”, частные дома 4, 9 на улице Сюник, 6 на улице Амбардзумяна, 2б на улице Айгедзори, 67 на улице Прошяна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; частично улицы Азатутяна, Еркрабаннери, В. Амбардзумяна в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично община Дзорахбюр;

в Тавушской области:

10:00-12:00 частично улица Горького в городе Дилижан;

10:00-11:00 квартал “Кахни Хач”, жилые дома 24, 26, 28 на улице Шаумяна, жилые дома 33, 35 на пр. Гая в городе Дилижан;

11:00-12:00 квартал “Тахта”, улицы Мхитаряна, Усанохакан, Атарбекяна, Тбилисское шоссе, частично улицы Мясникяна, Саят-Новы, Акобджаняна в городе Дилижан;

в Сюникской области:

11:00-12:00 село Агиту;

12:30-13:30 село Нораван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 6, 10, 12 на улице Шопрони и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 8 на 2-ом переулке Шопрони, жилые дома 3, 4, 5, 6, 7 на 3-ем переулке Шопрона в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 2, 3, 5 на улице Левона Саргсяна, жилые дома 38, 40, 42, 44, 46 на пр. Гая, жилой дом 62 на улице Гюрджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 41, 43, 44 в кв. “Норашен”, улицы 3, 7, 8, 9 в селе Давташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N144, детские сады N133, 137; жилые дома 4, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 10, 12, 13, 15 на улице Маиси 9; жилые дома 1, 1а, 1/2, 1/3, 3 на улице Манандяна, жилые дома 1, 2, 55 на улице Низами, жилые дома 13, 13а, 13б, 15 на улице Г. Нжде, частные дома на улицах Верин Шенгавита 1, 2; частные дома на улицах Котовского, Мусаеляна, Одессы, Патканяна, Мадояна, Додохяна, Раздан, Низами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частные дома 11-35 на 2-ой улице Вардашена, 14-46 на 4-ой улице, 1-42 на 5-ой улице, 1-19 на 7-ой улице, 2-25 на 9-ой улице Вардашена;

11:00-17:00 жилые дома 11, 13, 15, 15а, 18 на пр. Саят-Нова, жилые дома 50, 52 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 67-105 на 9-ой улице Айгестана, 7-227 на 11-ой улице, жилые дома 1-5 на 1-ом тупике Улнеци, школа N127;

в Арагацотнской области:

12:00-15:00 частично села Агарак, Ахдзк; село Бюракан;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Верин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Исраеля Ори, Налбандяна, Комитаса, Гагарина в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 юго-западный квартал и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Нор”, насосная станция N5, ООО “Н. Бегларян”, ООО “Агатес”, “Хачакап”, “Г. Карапетян” в городе Нор Ачн; частично село Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 квартал “Неркин Чамбарак”, участки, прилегающие к кладбищу, в кв. “Верин Чамбарак”, ООО “Паргев”, детский сад N5 в городе Чамбарак;

в Лорийской области:

11։00–17:00 села Саратовка, Новосельцево, Гетаван, Оданавакаян, Катнарат, Мегваовит, Норамут, Благодарное, Катнахбюр, Урасар, Арманис.