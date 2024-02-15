Четверг, 15 Февраля 2024 17:52

АрмИнфо. Экс-омбудсмен Армении, глава Фонда "Татоян" Арман Татоян подверг резкой критике сегодняшнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства касательно того, что любой армянский военнослужащий, который нарушит приказ не реагировать на азербайджанскую провокацию, будет привлечен к правовой ответственности.

"Что значит фраза, "для военных будут правовые последствия"? Это выступление главы правительства?

И это вместо того, чтобы сказать, что вооруженные военнослужащие Азербайджана вторглись на территорию нашей страны, вошли в село Неркин Ханд и окружили его с трех сторон, постоянно ведут огонь в сторону сел, держа людей в страхе.

Людей целенаправленно лишили воды, не подпускают к источникам воды, лишили возможности возделывать сады и землю, зарабатывать на жизнь, посещать могилы родных и церковь. А у нас говорят, что наши военные, защищавшиеся от огня азербайджанских вооруженных сил, будут привлечены к ответственности.

Разве в правительстве не знают, что школа Неркин Ханд находится под вооруженной мишенью Азербайджана, там установлены мины, взрыв которых убивает редких домашних животных?

Что получается, что якобы азербайджанские военные спокойно сидят на своей территории, а со стороны Армении сделали очередной выстрел? Что инциденты якобы происходят где-то в горах, а не на территории нашей страны, а внутри нашего села?!", - возмутился Татоян.

Вместе с тем он еще раз напомнил, что неоднократно отмечал, что любое присутствие азербайджанских вооруженных сил в окрестностях наших населенных пунктов [не говоря уже о вторжениях] по своей сути незаконно и преступно.

"Вооруженные силы Армении, в том числе пограничные войска и полиция, ежеминутно защищают жизнь и здоровье нашего народа. Их действия изначально легитимны и направлены на защиту жителей. Это должно быть повесткой дня и убеждением армянской стороны, а не то, что диктует Азербайджан", - резюмировал правозащитник.

Утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин-Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных, ранении еще одного. Позже стало известно, что все погибшие члены добровольческого союза "Еркрапа".

В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении. При этом они добавили, что в результате данных действий был уничтожен армянский боевой пост. Примечательно, что всё это происходит на территориях Армении, которые ранее были захвачены вражеской стороной на фоне молчаливого поощрения международным сообществом азербайджанской агрессии.