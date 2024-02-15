Четверг, 15 Февраля 2024 17:51

АрмИнфо. Правовой и судебный путь по обеспечению прав армянских военнопленных в Баку неэффективен. Подобное мнение в ходе пресс- конференции 15 февраля выразил Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

Он подметил, что азербайджанская сторона вопрос возвращения военнопленных превратила в предмет торга, чтобы добиться уступок со стороны Республики Армения.

По мнению правозащитника, без конкретного политического давления США и в целом международного сообщества невозможно обеспечить возвращение военнопленных и других удерживаемых лиц, опираясь только на международное право.

<Вопрос должен быть конкретно поставлен на политическом уровне и оказано политическое международное давление на Азербайджан>, - сказал он.

Напомним, что в конце 2023 года на пресс-конференции специалист по международному праву Сирануш Саакян заявляла, что в Азербайджане официально удерживается 55 армян. "Безусловно, у них у всех разные статусы: военнопленные, гражданские лица, удерживаемые в плену и лица, удерживаемые по политическим мотивам. В частности, 6 гражданских лиц, удерживаемых в заложниках; 41 военнопленный и 8 бывших политических или военных деятелей, которые считаются политзаключенными", - пояснила правозащитник, добавив, что это лишь официальные данные.

По ее словам, кроме этого, азербайджанской стороной взято в плен свыше 80 гражданских и военных лиц, для выяснения судеб которых не делается ничего. Саакян констатировала, что первая группа, официально подтвержденных находится в более защищенном положении, в отличие от второй группы. "С 2021 года не зафиксировано случаев, когда Азербайджан официально подтвердил бы факт удерживания лиц, захваченных в плен в ходе 44-дневной войны",- пояснила она.