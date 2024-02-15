Четверг, 15 Февраля 2024 17:42

АрмИнфо. Посол США в Азербайджане Марк Либби прокомментировал недавнюю напряженность на армяно-азербайджанской границе.

Дипломат сообщил местным СМИ, что напряженность на границе вызывает обеспокоенность. "Подобные инциденты показывают вероятность ухудшения ситуации. Призываем стороны воздержаться от эскалации, и призываем их к диалогу", - подчеркнул Либби, добавив, что США всегда признают территориальную целостность Азербайджана и Армении.

"Мы не признавали какой-либо структуры на территории Азербайджана и голосовали за резолюции ООН о территориальной целостности Азербайджана", - резюмировал он.

Утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин-Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных, ранении еще одного. Позже стало известно, что все погибшие члены добровольческого союза "Еркрапа".

В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении. При этом они добавили, что в результате данных действий был уничтожен армянский боевой пост. Примечательно, что всё это происходит на территориях Армении, которые ранее были захвачены вражеской стороной на фоне молчаливого поощрения международным сообществом азербайджанской агрессии.