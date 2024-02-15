Четверг, 15 Февраля 2024 17:40

АрмИнфо. <Не знал, что смысл нашей жизни - это кадастровые и паспортно-визовые отделения>, - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, 15 февраля на заседании кабмина коснувшись закрытия в ряде общин местных подразделений госведомств.

<Говорят, паспортное или кадастровое отделение ликвидируется, населенные пункты будут сдавать. А то что там здравоохранительные центры, школы, детсады, водоканалы строим - это все ничего? Я не знал, что смысл нашей жизни - это кадастровые и паспортно-визовые отделения. Раз так, давайте тогда в каждом селе откроем по 6 кадастров по 12 паспортных столов и жэков>, - заявил Пашинян, отметив, что на строительные работы в областях тратятся миллиарды.

По словам премьера, кадастровые и паспортно-визовые отделения закрываются в рамках цифровизации процесса, чтоб люди сутками не стояли в очередях, и им не приходилось ездить из сел по 20-30 километров.

Напомним, что 12 февраля жители Вардениса и близлежащих сел в Гегаркуникской области Армении перекрыли дорогу в город, причиной чему послужило упразднение паспортного стола в Варденисе, что по заверению властей, обусловлено переходом на цифровой формат услуг. Варденисцы требовали от властей Армении признать публично или же опровергнуть есть ли у последних намерение сдать их общину.