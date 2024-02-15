Четверг, 15 Февраля 2024 17:39

АрмИнфо. Анна Егиазарян избрана президентом Армянского общества Красного Креста

Как сообщает пресс-служба Организации, решение было принято 15 февраля на 28-м внеочередном съезде Армянского общества Красного Креста, созванном по инициативе 1/3 членов Общества.

Отмечается, что Егиазарян с 2005 года занимала должность генерального секретаря/исполнительного директора Общества.