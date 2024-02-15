Четверг, 15 Февраля 2024 15:22

АрмИнфо. Армения назначит военных атташе в НАТО и ОБСЕ. Решение принято 15 февраля на заседании кабмина.

Как отмечается в пояснении к документу, министерство Армении предлагает вместо должностей государственной службы государственного советника и представителя по военным делам учредить военные должности атташе обороны РА.

Таким образом, при принятии проектов устанавливаются:

1) должность атташе по вопросам обороны Республики Армения при представительстве Республики Армения в Организации Североатлантического договора;

2) должность атташе по вопросам обороны Республики Армения в Верховном Главнокомандовании объединёнными силами в Европе Организации Североатлантического договора при миссии Республики Армения в НАТО;

3) должность атташе по вопросам обороны Республики Армения при представительстве Республики Армения в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;

4) сокращается должность военного представителя Республики Армения в миссии РА в организации Североатлантического договора.

Атташе по обороне будет представлять Армению в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а другой - при Верховном главнокомандовании объединёнными силами НАТО, расположенном в Монсе, Бельгия. Дополнительно атташе по обороне будет работать в составе армянской делегации при ОБСЕ в Вене.