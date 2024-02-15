Четверг, 15 Февраля 2024 14:00

АрмИнфо.В районе общины Оганаван в ущелье Кассах обнаружена средневековая высеченная в скале гробница.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, гробница была обнаружена жителем села на своем участке,при выполнении земельных работ.

Находка была зарегистрирована Арагацотнской областной службой ГНОК "Историко- культурный заповедник-музей и охрана исторической среды". Уже обсуждена возможность передачи обнаруженных в ходе работ археологических объектов государству и проведения срочных раскопок. В ближайшее время вновь обнаруженный памятник пройдет сертификацию и также получит статус вновь открытого памятника.