Четверг, 15 Февраля 2024 13:37

АрмИнфо.Объективно, альтернативы механизму ОДКБ с точки зрения обеспечения безопасности Армении не просматривается. Об этом заявил в интервью "Известиям" замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин

Так, на вопрос, есть ли у России опасения, что со временем Ереван может выйти из ОДКБ, принимая во внимание бойкот армянской стороной мероприятий под эгидой Организации, Галузин отметил, что в Москве исходят из того, что пребывание в ОДКБ и возвращение к полноценным консультациям, дискуссиям и обсуждениям в рамках организации отвечают, прежде всего, интересам народа Армении и армянского государства.

"Тем более страны - члены ОДКБ всегда были и остаются открытыми для оказания содействия Еревану. В свое время Армении предлагались и меры военно-технического характера, и меры, связанные с подготовкой профильного персонала, и направление мониторинговой миссии ОДКБ в приграничные районы между Арменией и Азербайджаном. Но, к сожалению, на том этапе эти идеи и предложения не были одобрены и не получили реализации", - добавил он.

По словам российского дипломата, Москва исходит из того, что будущее Южного Кавказа должно определяться странами, для которых этот регион

- общий дом. В этом ключе он обратил внимание, что ни США, ни Франция, ни государства Евросоюза к таковым странам не относятся.

"Соответственно, мы считаем контрпродуктивным затягивание в регион нерегиональных сил, "западников", к чему, к сожалению, склонен официальный Ереван в последнее время. Мы видим, что ни в одной стране и ни в одном регионе, куда бы вмешивались США и их сателлиты из Евросоюза и НАТО, стабильности и устойчивого мира не наступило. Были только разрушения государственности, хаос и дестабилизация. Примеров предостаточно - Балканы, Ирак, Ливия, Сирия, палестинские территории, оккупированные Израилем", - заявил Галузин.

Замглавы МИД России добавил, что в Закавказье интересы Запада связаны не с тем, чтобы помочь Армении в нормализации отношений с Азербайджаном и добиться прочного мира и стабильности, а с тем, чтобы выдавить из этого процесса Россию и создать в непосредственной близости от ее границ еще один очаг напряженности.

"Мы все-таки рассчитываем, что чем скорее в Ереване преодолеют свои сомнения в отношении ОДКБ и вернутся к конструктивным, продуктивным и содержательным обсуждениям на политическом и экспертном уровнях вопросов, стоящих на повестке дня этой организации, тем лучше", - резюмировал российский дипломат.