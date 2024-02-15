Четверг, 15 Февраля 2024 13:03

АрмИнфо.Азербайджан пытается начать военные действия на отдельных участках границы с Арменией с перспективой развязать полномасштабную войну против РА. Об этом заявил премьер Никол Пашинян 15 февраля на заседании правительства.

По его словам, это намерение прочитывается во всех заявлениях и действиях официального Баку. Между тем, политика Армении сводится к предотвращению этого сценария, путем проведения активных переговоров. В то же время Армения будет твердо стоять на позициях защиты всех легитимных интересов страны.

При этом, указал Пашинян, некоторые заявления Баку относительно законодательства Армении являются вмешательством во внутренние дела. <Это нарушение суверенитета Армении и вмешательство во внутренние дела. Попытки утверждать, что в законодательстве Армении есть пункты, мешающие заключению мирного договора, не имеют никакого отношения к реальности>, - сказал он.

Армянский премьер отметил, что в ходе переговоров Армении и Азербайджану удалось добиться согласия относительно ряда пунктов. И один из них - стороны не могут ссылаться на свое законодательство, чтобы избегать выполнения какого-либо пункта мирного договора.

<Следовательно, положений в законодательстве Армении, которые бы мешали заключению мира, нет. И это не только политическая, но и экспертная оценка>, - заявил он.

Пашинян коснулся также угрожающей риторики Баку касательно реформ в армянской армии и приобретения Арменией вооружений и военной техники. <Наличие сильной и боеспособной армии - суверенное право каждой страны. РА признает территориальную целостность всех соседних стран и не имеет никаких намерений за пределами собственных границ>, - сказал глава кабмина.