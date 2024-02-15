Четверг, 15 Февраля 2024 13:02

АрмИнфо.Правительство Армении планирует купить здание стоимостью 23 млн евро для посольства в Париже. Проект о внесении авансового платежа в размере 10% от общей суммы одобрен на заседании кабмина 15 февраля.

Здание расположено в 16-м округе Парижа, оно имеет историческую ценность, поскольку с 1956 года принадлежало 3-му президенту 5-й Французской республики Валери Жискару д'Эстену. В результате длительных переговоров посольства РА во Франции, сторона- продавец согласилась продать его за 23 миллиона евро, тогда как по оценкам авторитетных оценочных организаций реальная стоимость здания существенно превышает эту сумму.

Согласно достигнутой между сторонами договоренности, в момент подписания договора о намерении продажи армянская сторона в соответствии с действующим порядком должна внести предоплату в размере 10% от общей суммы.

Позже, за 8 дней до подписания окончательного договора купли-продажи, должна быть перечислена оставшаяся часть покупной цены здания. В целом, по информации, полученной от нотариальной конторы, весь процесс, с момента подписания договора о намерениях продажи до момента государственной регистрации прав, займет около 3-4 месяцев. Для реализации сделки также необходимо произвести государственные платежи в размере около 7,5% от стоимости здания, из них 6,4% - государственная пошлина за регистрацию прав на общественное здание, а 1,1% - стоимость нотариальных услуг.

Напомним, что 7 сентября 2023 года правительство РА приняло решение о выделении в 17 млн 380 тысяч фунтов (более 8 млрд драмов) на приобретение здания посольства. Новое посольство Армении располагается в центральной части Лондона, рядом с другими дипломатическими миссиями, Парламентом Великобритании и Министерством иностранных дел. Здание, расположенное по адресу Сент-Джеймс-сквер, 31, имеет статус памятника архитектуры и состоит из пяти этажей.