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АрмИнфо. Вслед за бывшим министром экономики РА Вааном Керобяном свою должность оставила и пресс-секретарь министра экономики РА Астхик Саркисян.
"Уважаемые коллеги и друзья, я покидаю должность пресс-секретаря министра экономики и начальника управления информации и возвращаюсь в свою стихию - тележурналистику", - написала Саркисян на своей странице в Facebook.
Напомним, что накануне указом президента РА Ваагна Хачатуряна Ваан Керобян был освобожден от должности министра экономики РА.
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|Слабость Армении подталкивает Азербайджан к новым вооруженным провокациям - эксперт
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|Стремление Баку обусловить мирный договор с Арменией запретом на укрепление своих вооруженных сил выглядит абсурдным - политолог
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|Служба пробации Минюста Армении стала полноправным членом Европейской конфедерации пробации
|В Ереване, Гюмри, Ванадзоре и Дилижане пройдет фестиваль книгодарения
|Следственный комитет Армении выявил случаи хищения госсредств в рамках программы поддержки развития интенсивного садоводства
|Ваан Керобян покинул пост министра экономики Армении: В течение этих 3-х с лишним лет я работал с непоколебимой преданностью и любовью к каждому жителю Армении
|Заявление Жозепа Борреля о несоразмерной реакции Азербайджана на приграничный инцидент вызвало истеричную реакцию Баку
|У армяно-российской объединенной группировки войск появился глава
|Канаани: Иран обеспокоен ростом напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном
|Константин Затулин назвал "операцию возмездия" Азербайджана попыткой давления
|Эксперт: Азербайджан лишь ждет момента для начала полномасштабных боевых действий против Армении
|Арарат Мирзоян: Для делимитации армяно-азербайджанской границы не нужно создавать новых карт
|Никол Пашинян: Политика Азербайджана направлена на срыв мирного процесса всеми возможными способами
|Жозеп Боррель об обстреле армянских позиций в Сюнике: Реакция Баку несоразмерна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
|Посол Финляндии назвала перспективные для инвестиций сферы в Армении
|Алексей Дедов: В Тегеране так же, как и в Москве, с опасением смотрят на попытки западных стран воспользоваться ситуацией в Армении
|В Ереване обсуждены возможности организации в Армении международных мероприятий в сфере права
|Армяно-азербайджанский переговорный процесс уже не выглядит как торг, Армения делает односторонние уступки - Сергей Маркедонов
|Адвокаты главы Synergy обвиняют правоохранителей в дискриминационном отношении
|В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
|Сотрудничество с международными партнерами - единственная система безопасности Армении - Ален Симонян
|Генсек Совета Европы отреагировала на нестабильность на армяно-азербайджанской границе
|Посол Финляндии: Финляндия постарается внести свой вклад в установление мира на Южном Кавказе
|В Ереване открылась фотовыставка, приуроченная к празднованию 300-летнего юбилея выдающегося классика туркменской литературы Махтумкули Фраги
|Мирзоян и Боррель коснулись последней азербайджанской провокации на границе с Арменией
|Сурен Григорян: В столице заработает новая проездная система с поставкой новых автобусов
|В Минобороны Армении обнародовали имена погибших военнослужащих в результате вражеской провокации в Неркин Ханд
|В МИД Армении обвинили Азербайджан в срыве усилий по установлению мира на Южном Кавказе
|Кремль: Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности
|Чалабян: Правящий режим в Армении уже более трех лет пытается убедить народ в том, что мира можно достичь, отступая и уступая врагу
|Аппарат Омубдсмена Армении приступил к мониторингу и сбору фактов по нарушению прав человека в Неркин-Ханде из-за действий азербайджанских ВС
|Раздел, посвященный нагорно-карабахскому конфликту, с сайта МИД не удален, и его содержание будет представлено в надлежащее время - Бадалян
|Эксперт: Наглость бакинского диктатора должна быть навсегда прописана в сознании армянского общества
|Максимальные объемы промыслового лова сига в озере Севан не должны превысить 257 тонн - министерство
|Провокации со стороны Азербайджана были и будут, важно, чтобы они не переросли в масштабную эскалацию - депутат от партии власти
|Реформы в транспортной сфере Еревана носят всеобъемлющий и многовекторный характер - вице- мэр
|Минобороны Армении: Число армянских военнослужащих, погибших в результате вражеской провокации, достигло четырех
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