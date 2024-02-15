Четверг, 15 Февраля 2024 11:57

АрмИнфо. Вслед за бывшим министром экономики РА Вааном Керобяном свою должность оставила и пресс-секретарь министра экономики РА Астхик Саркисян.

"Уважаемые коллеги и друзья, я покидаю должность пресс-секретаря министра экономики и начальника управления информации и возвращаюсь в свою стихию - тележурналистику", - написала Саркисян на своей странице в Facebook.

Напомним, что накануне указом президента РА Ваагна Хачатуряна Ваан Керобян был освобожден от должности министра экономики РА.