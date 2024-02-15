Четверг, 15 Февраля 2024 11:56

АрмИнфо. Азербайджан не желает уходить с территорий 31 армянского села. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян 15 февраля на заседании кабмина.

Пашинян указал, что Азербайджан периодически говорит о <территориях 4 сел>, одновременно отказываясь признавать, что под азербайджанской оккупацией находятся жизненно важные территории 31 неанклавного села.

<Позиция Еревана в данной ситуации весьма конструктивная - мы предлагаем чтобы войска отошли от сегодняшних позиций, нужно <на

земле> и на карте воспроизвести границу и отвести войска двух стран от этой границы. После воспроизводства границы, если выяснится, что по ту сторону приграничной линии есть войска, то их нужно зеркально отвести>, - отметил он.

Между тем, официальный Баку пытается данную ситуацию <оформить> таким образом, чтобы его войска ни в коем случае не уходили с территорий 31 армянского села, что является деструктивной позицией.

Премьер РА от имени Армении вновь подтверждает готовность идти на конкретные решения, принципы которых уже обговорены - это взаимное признание границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Таким образом, как считает Пашинян, сторонам, по сути, предстоит техническая работа - после воспроизводства де-юре границы от 1991 года решить вопрос. По тому же принципу нужно решить вопрос анклавов-эксклавов. К примеру, для определения территории Арцвашена, необходимо на основе правовых документов начертить границы анклава, и на дальнейших переговорах решить вопрос по какой-либо формуле.

Но Баку периодически избегает таких решений, пытаясь идти по пути локальных решений. <Мы готовы даже к этому варианту - делимитации с Азербайджаном по каждой области отдельно, при котором каждый участок границы воспроизводится на карте, после чего происходит сверка позиций войск. А вопросы анклавов/эксклавов решить на самом последнем этапе. По сути, есть два варианта делимитации - проводить ее вдоль всей границы или же проводить ее по каждому участку отдельно>, - заявил Пашинян.