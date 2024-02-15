Четверг, 15 Февраля 2024 11:40

АрмИнфо.Баку продолжает проводить политику <дайте мне то, что я хочу, или я заберу это войной>. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян 15 февраля на заседании кабмина.

Пашинян напомнил, что 13 февраля в результате агрессивных действий Азербайджана в направлении армянских позиций, расположенных в районе Неркин-Ханд (Сюникская область) погибли 4 военных, осуществляющих боевое дежурство на госгранице. <Выражая соболезнования родным и близким погибших, отмечу, что произошедшее - очередное проявление деструктивной политики Азербайджана>, - заявил премьер.

Он отметил, что еще 12 февраля азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что, якобы, на вышеупомянутом участке армяно-азербайджанской границы от огня армянской стороны получил ранение военнослужащий ВС Азербайджана. После данного заявления, военная полиция сообщила, что что она начала расследование инцидента, поскольку со стороны министра обороны есть четкий приказ не допускать нарушений режима прекращения огня, не поддаваться на провокации. Следовательно, если выясниться, что был нарушен приказ, будут и правовые последствия, указал премьер.

Несмотря на это, уже следующим утром Азербайджан начал массивный обстрел вышеуказанных позиций армянской стороны, что привело к смерти 4-х армянских военных. Это, как считает Пашинян, говорит о том, что намерения Азербайджана остаются прежними - проводить политику военного принуждения в отношении Армении.

<Баку не проявляет никакого интереса к пограничной стабильности и безопасности>, - заявил премьер. К примеру, еще в 2022 году была достигнута договоренность о том, что создаваемая комиссия по вопросам делимитации должна иметь также мандат по вопросам безопасности. В результате армянская комиссия на сегодня называется Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности, а Баку, вопреки договоренностям, отказалась от последнего компонента.