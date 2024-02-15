Четверг, 15 Февраля 2024 11:37

АрмИнфо.Слабость Армении подталкивает Азербайджан к новым вооруженным провокациям. Об этом АрмИнфо заявил эксперт по вопросам обороны и безопасности Давид Арутюнов, комментируя боевое столкновение, произошедшее 13 февраля у села Неркин Ханд в Сюникской области Армении, в результате которого погибли четверо армянских военнослужащих, еще один получил ранение.

По словам эксперта, до тех пор, пока Азербайджан будет ощущать, что силовым методом можно получить какие-то политические дивиденды, вооруженные провокации на границах Армении не прекратятся. Причем, этот инструмент давления Баку будет периодически применять. "В данном конкретном случае пока трудно делать выводы о том, идет ли речь о каких-то локальных действиях или о начале нового цикла давления, но вероятность нового цикла очень высока, особенно в контексте завершившихся в Азербайджане досрочных президентских выборов, после которых Баку попытается получить новые дивиденды в ходе ожидаемых переговоров по мирному процессу", - считает эксперт.

Он добавил, что локальные боевые действия не всегда отражают реальной ситуации с положением дел в вооруженных силах РА, но то, что Армения по оснащенности уступает Азербайджану по целому ряду направлений, это очевидный факт, и не является дискуссионным вопросом. "Да, сейчас в вооруженные силы страны начала поступать военная техника из ряда государств мира, но этих объемов пока крайне недостаточно. Азербайджан же предпринимает попытки свести на нет эти действия Еревана", - подчеркнул Давид Арутюнов.

Отметим, что 13 февраля на рассвете вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянских сил, в результате чего 4 военнослужащих ВС Армении погибли, еще один получил ранения.