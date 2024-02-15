Четверг, 15 Февраля 2024 11:02

АрмИнфо. В Сенат США поступил законопроект, которым предлагается предоставить жизненно важную гуманитарную помощь уязвимым людям, пострадавшим от конфликтов по всему миру, в том числе и в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

В этом ключе он обратил внимание, что 13 февраля Сенат предпринял важные действия по продвижению основных интересов национальной безопасности Америки, приняв подавляющим большинством голосов дополнительное соглашение о национальной безопасности.

По словам Салливана, это двухпартийное законодательство позволит США продолжать поддерживать народ Украины, предоставит Израилю все необходимое для защиты от ХАМАС, предоставит ресурсы американским войскам на Ближнем Востоке.

"Дополнительное соглашение о национальной безопасности также продолжает наши важные инвестиции в оборонно-промышленную базу США. Инвестиции, предложенные в этом законопроекте, позволят нам укрепить наши собственные производственные мощности, оживить нашу промышленную базу подводных лодок и улучшить нашу военную готовность", - отметил он.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в ходе брифинга на уточнение ищет ли Госдеп США дополнительные ресурсы для содействия жертвам, в том числе и нагорно-карабахского конфликта, принимая во внимание заявление Салливана, отметил, что есть дополнительные ресурсы, которые были указаны в дополнительном запросе на гуманитарную помощь.

"Я не видел всех замечаний советника по национальной безопасности. Я полагаю, это то, что он имел в виду. Но в дополнительном запросе, который мы выдвинули, и в законопроекте, который был принят Сенатом, содержалась гуманитарная помощь, которая могла бы быть использована Соединенными Штатами для гуманитарного реагирования на конфликты по всему миру", - резюмировал Миллер.