Четверг, 15 Февраля 2024 11:00

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян 14 февраля принял посла Туркменистана в РА Мухаметгельди Аязова.

Как сообщили в пресс-службе президента республики, в ходе встречи Хачатурян отметил, что отношения между Арменией и Туркменистаном динамично развиваются на протяжении более трех десятилетий, выразив при этом надежду на дальнейшее расширение и углубление партнерства между двумя странами.

В свою очередь, Аязов передал Хачатуряну приглашение президента Туркменистана принять участие в государственных мероприятиях, приуроченных 300-летию великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, которое будет отмечаться в октябре этого года.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями вокруг дальнейшего расширения сотрудничества в торговле, экономике, образовании и культуре и других областях. Стороны обоюдно отметили необходимость укрепления существующего партнерства между деловыми кругами двух стран и активизации шагов по формированию новых связей.