Четверг, 15 Февраля 2024 10:56

АрмИнфо. Легенда армянского спорта Артур Алексанян (97 кг) в седьмой раз стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе.

На Чемпионате Европы 2024, проходящем в Бухаресте, 32-летний армянский борец победил в финале представителя России Магомеда Муртазалиева. После первого периода финальной схватки Артур уступал со счетом 0-3, но после перерыва вырвал победу со счетом 6-3 и стал семикратным чемпионом Европы.

Сборная Армении завершила чемпионат Европы 2024 по греко-римской борьбе с 3 медалями: золотыми медалистами стали Артур Алексанян (97 кг) и Малхас Амоян (77 кг), а Манвел Хачатрян (55 кг) завоевал бронзу.

Артур Алексанян олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира. На чемпионатах Европы он побеждал в 2012, 2013, 2014, 2018, 2020 и 2023 гг.