Четверг, 15 Февраля 2024 08:39

АрмИнфо. Представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 14 февраля, что Москва в рамках двусторонних контактов с представителями Азербайджана обсудит все предоставленные материалы об уничтожении памятников героям и участникам Великой Отечественной войны в Карабахе. Она подчеркнула, что в части процесса примирения Баку и Еревана РФ призывает обе стороны бережно относиться к культурно- историческому наследию и не вести войну с монументами.

"Мы, безусловно, внимательнейшим образом изучаем все присланные материалы, в которых есть даже намек на осквернение памятников ВОВ, - это недопустимо. Я говорю об осквернении, где бы и кем бы это ни совершалось, вне зависимости от уровня наших отношений", - сказала Захарова.

По ее словам, для Армении и Азербайджана это в большей степени единичные исключения, только подтверждающие <общие правила бережного отношения к нашей общей памяти тех лет>. Захарова добавила, что необходимо создавать условия для формирования атмосферы доверия, взаимного уважения, без чего мир на Южном Кавказе сложно будет достичь.