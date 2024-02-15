Четверг, 15 Февраля 2024 08:21

АрмИнфо. Законодательство Республики Армения является внутренним делом Республики Армения, и никакая иностранная сила н0е имеет права вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра РА Никола Пашиняна Назели Багдасарян, отвечая на заявление Алиева о том, что "если Армения не приведет в порядок свое законодательство, мирного договора не будет".

"В ответ на ряд заявлений официального Баку я уполномочена заявить, что законодательство Республики Армения является внутренним делом Республики Армения, и никакая иностранная сила не имеет права вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Что касается территориальных претензий, то Армения придерживается договоренностей, достигнутых с Азербайджаном на международных площадках. Речь, в частности, идет о признании территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации, о проведении работ по делимитации и демаркации границ между двумя странами на основе Алма-Атинской Декларации, разблокирование региональных коммуникаций на основе принципов взаимности, суверенитета и юрисдикции сторон>, - отметила Багдасарян.

Она подчеркнула, что Азербайджан регулярно нарушает эти договоренности, продолжая агрессивную риторику, применение силы и угрозу применения силы, что также противоречит письменным договоренностям, достигнутым на международных платформах.

В то же время, продолжила пресс-секретарь премьера, Азербайджан продолжает удерживать под оккупацией жизненно важные территории 31 села Республики Армения. "Все это показывает, что Азербайджан продолжает стратегию углубления враждебности в регионе, что представляет собой постоянную угрозу дестабилизации. Армения продолжит свои усилия по установлению мира и вновь предлагает Азербайджану отвести войска от границы 1991 года, что станет краеугольным шагом для стабильности и взаимного доверия в регионе>, - отметила Багдасарян.

Что касается мирного договора, то, по ее словам, в проекте, согласованном между Арменией и Азербайджаном, уже есть оговоренный пункт, согласно которому стороны не могут ссылаться на свое законодательство для отказа от выполнения какого- либо положения мирного договора. <Повторяем: Армения и Азербайджан уже достигли договоренности по этому вопросу, и заявления, исходящие из Баку, также противоречат этим договоренностям>, - констатировала пресс-секретарь премьер-министра РА.