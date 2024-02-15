Четверг, 15 Февраля 2024 08:20

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не нуждается в посредниках в процессе нормализации отношений с Арменией.

Выступая на церемонии инаугурации он заявил, что в этом вопросе посредник не нужен. <Я говорил это и хочу еще раз сказать с этой высокой трибуны: мы свой вопрос решили", - сказал Алиев. По его мнению, суть этого вопроса искусственно раздувается. "Покровители Армении постоянно хотят обсуждать этот вопрос, прилагать усилия, тянуть на себя одеяло, быть посредниками. Считаю, что процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией должен быть выведен из мировой повестки дня. Потому что все, кому не лень, хотят заниматься этим вопросом. Идите и занимайтесь своими делами", - подчеркнул президент Азербайджана, слова которого приводят местные СМИ.

В то же время Алиев заявил, что если Армения продолжит территориальные претензии к Азербайджану, то мирного договора с Ереваном не будет. "Если территориальным претензиям против нас не будет положен конец, если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то, естественно, мирного договора не будет", - отметил глава Азербайджана.