Среда, 14 Февраля 2024 18:24

АрмИнфо.У здания Министерства образования, науки, культуры и спорта состоялась очередная акция протеста с требованием отставки главы ведомства Жанны Андреасян.

По словам одного из инициаторов акции координатора <Народного движения Армении> Вазгена Петросяна, собравшиеся считают целесообразным убрать из школьной программы не только учебники по истории для 7 классов, а вовсе сменить всю систему новых образовательных стандартов.

<Складывается впечатление, что все делается для того, чтобы вырастить поколение, которое должно служить турку, как раб. Поэтому мы требуем отставки министра Жанны Андреасян. Если бы она была носителем ценностей демократических, о которых говорит, то после нашего требования, должна была бы спуститься и спросить, в чем причина нашего требования. Но мы живем под руководством диктаторского режима>, - отметил он. Петросян добавил, что все действия министра Андреасян по профильным направлениям ведут к уничтожению государства, нашего общего дома и родины.

Он сообщил, что помимо акций протеста, которые проводятся с периодичностью раз в две недели, параллельно ведутся работы по информированию, проходят встречи с различными объединениями, культурными учреждениями. В конечном счете, по мнению участников акции, к их движению присоединятся культурные центры, учителя, преподаватели, директора школ, учащиеся. Они анонсировали следующую акицю протеста у здания МОНКС 28 февраля в 15:00, призвав неравнодушных граждан присоединится. Было отмечено, что в рамках следующей акции будут представлены детали по сбору подписей за отставку Жанны Андреасян. <Мы готовы к непростой долгосрочной борьбе>, - сказал Петросян.

Напомним, что в конце прошедшего года научное сообщество Армении после экспертизы учебника по истории Армении нового образца для 7 классов пришли к заключению, что последний не соответствует необходимым условиям для поступления в учебную программу для общеобразовательных школ. Ссылаясь на результаты экспертизы, историки призвали Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении снять из школьной программы новые учебники по истории для 7 класса.

В исследовании отмечено, что учебник для 7 класса <История Армении>, составленный Смбатом Ованнисяном содержит комплексные проблемы концептуального, методологического, научного, образовательно-воспитательного, педагогического характера, технического плана и др.

С полным текстом экспертизы можно познакомиться по следующей ссылке: https://www.thecradle.am/news/event/single/22