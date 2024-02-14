Среда, 14 Февраля 2024 17:51

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1А, 1Б, 30, 35, 36, 40, 41, 42 в кв. “Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 36, 38 в 16-ом квартале, детский сад N310, здания школ NN185, 188, улицы Овнатан и Авмин Вегнера в Аване; улицы 15, 17 в 1-ом Араратском массиве; 1-ая улица Кургиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 68 на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15 на улице Корюна, жилые дома 22, 24, 24/2 на улице Вардананца, жилой дом 73 на улице Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 22 на улице Вагаршян, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N7;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Суренаван;

10:30-12:30 частично село Верин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Арсеняна, Нарекаци, Шаумяна, Андраника, улица 26 Комисарнери, частично квартал “Нораван”, частные дома 4, 9 на улице Сюник, 6 на улице Амбардзумяна, 2б на улице Айгедзори, 67 на улице Прошяна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; частично улицы Азатутяна, Еркрабаннери, В. Амбардзумяна в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично община Дзорахбюр;

в Тавушской области:

10:00-12:00 частично улица Горького в городе Дилижан;

10:00-11:00 квартал “Кахни Хач”, жилые дома 24, 26, 28 на улице Шаумяна, жилые дома 33, 35 на пр. Гая в городе Дилижан;

11:00-12:00 квартал “Тахта”, улицы Мхитаряна, Усанохакан, Атарбекяна, Тбилисском шоссе, частично улицы Мясникяна, Саят-Нова, Акобджаняна в городе Дилижан;

в Сюникской области:

11:00-12:00 село Агиту;

12:30-13:30 село Нораван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1А, 1Б, 30, 35, 36, 40, 41, 42 в кв. “Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 36, 38 в 16-ом квартале, детский сад N310, здания школ NN185, 188, улицы Овнатана, Армина Вегнера, улицы 15, 17 в 1-ом Араратском массиве; улица Кургиняна 1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 68 на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15 на улице Корюна, жилые дома 22, 24, 24/2 на улице Вардананца, жилой дом 73 на улице Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 22 на улице Вагаршяна, 39-41 на пр. Комитаса, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Tолбухина, школа N7;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Суренаван;

10:30-12:30 частично село Верин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Арсеняна, Нарекаци, Шаумяна, Андраника, улица 26 Комиссарнери, частично квартал “Нораван”, частные дома 4, 9 на улице Сюник, 6 на улице Амбардзумяна, 2б на улице Айгедзори, 67 на улице Прошяна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; частично улицы Азатутяна, Еркрабаннери, В. Амбардзумяна в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично община Дзорахбюр;

в Тавушской области:

10:00-12:00 частично улица Горького в городе Дилижан;

10:00-11:00 квартал “Кахни Хач”, жилые дома 24, 26, 28 на улице Шаумяна, жилые дома 33, 35 на пр. Гая в городе Дилижан;

11:00-12:00 квартал “Тахта”, улицы Мхитаряна, Усанохакан, Атарбекяна, Тбилисское шоссе, частично улицы Мясникяна, Саят-Новы, Акобджаняна в городе Дилижан;

в Сюникской области:

11:00-12:00 село Агиту;

12:30-13:30 село Нораван.