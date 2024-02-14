Среда, 14 Февраля 2024 17:44

АрмИнфо.Стадион <Раздан> был продан бывшему депутату от Республиканской партии Армении Ашоту Агабабяну (<Бурнаш>) по цене в 200 раз ниже рыночной.

Как сообщает Генпрокуратура РА, в результате изучения документов, касающихся процесса приватизации имущества ГЗАК <Разданский спортивный комплекс> установлено, что все имущество, здания, сооружения и территория компании по договору аренды, заключенному в 2001 году, (стадион <Раздан>, расположенный по адресу г. Ереван, Разданское ущелье, 4, здания площадью около 62 тысяч квадратных метров и земельный участок площадью 14 га), были переданы в аренду компании <Лизинговое предприятие <Разданский спортивный комплекс>.

Часть арендованного имущества, земельный участок площадью 10,4443 га и здания площадью 61660,3 кв.м., спортивный комплекс, стадион <Раздан>, по решению Правительства N 1333 от июля 22 октября 2004 года были путем прямой продажи отчуждены арендатору. Цена продажи имущества была установлена в размере 87 миллионов 520 тысяч драмов (в материалах отсутствовало обоснование такой цены, не было учтено предложение министра финансов и экономики провести оценку имущества независимым оценщиком с соответствующей квалификацией для установления более реалистичной цены).

Основанием для решения правительства были данные Департамента по управлению госимуществом, согласно которым в рамках договора аренды, подписанного в 2001 году, уже инвестировано более 900 тысяч долларов. Между тем, по данным, полученным от Госкомимущества в рамках расследования Генеральной прокуратуры, данных об инвестициях Компании в размере 900 тыс. долларов США в 2001-2004 годах нет.

7 января 2005 года решением общего собрания Общества акционер этого же общества А.А. принял на себя обязательства, принятые Обществом по договору приватизации государственного имущества, подписанному в 2004 году, по инвестированию 2 млн. долларов США к 2009 году. В 2010 году компания была переименована в компанию ЗАО <Центральный стадион Раздан>, из которой позже были выделены компания ОАО ТЦ <Европарк> и компания ЗАО <СОЛИДУС>. Решением суда общей юрисдикции административных округов Кентрон и Норк-Мараш города Еревана от 2015 года, компания <Центральный стадион Раздан> была признана банкротом, а в 2019 году в отношении компании было начато ликвидационное производство.

Принимая во внимание, что на основании недостоверных данных, представленных чиновниками, правительство за данный период продало стадион <Раздан>, имущество рыночной стоимостью около 11 миллиардов 558 миллионов драмов (в настоящее время кадастровая стоимость приближенная к рыночной составляет 16 миллиардов 127 миллионов 253 тысяч драмов), всего за 87 миллионов 520 тысяч драмов, прокурор подал заявление о преступлении в Антикоррупционный комитет.

10 февраля 2024 года Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело по статье 441 части 2 пункта 2 УК (злоупотребление должностными или должностными полномочиями либо вытекающее из них влияние либо передача полномочий) и части 2 статьи 445 (служебный подлог).

Отметим, что стадион "Раздан" является самым большим и единственным двухъярусным стадионом в Армении. Был построен при финансовой поддержке армянского мецената Галуста Гюльбенкяна в 1970-1971 гг. Спорткомплекс расположен на склоне ущелья реки Раздан, от которой и получил свое название. Первоначально стадион вмещал в себя 75 тысяч зрителей, однако после частичной реконструкции и установки индивидуальных кресел в 2002 году, стадион вмещает 55 тысяч зрителей. Стадион - двухъярусного уровня, габариты поля - 105х68 метров, включает в себя залы для различных видов спорта.