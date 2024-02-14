Среда, 14 Февраля 2024 15:13

АрмИнфо.ОДКБ видит высоким конфликтный потенциал на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, представляя в целом ситуацию в зоне действия Организации.

"В Кавказском регионе зоны действий ОДКБ фиксируются попытки отдельных государств укрепить собственные позиции на Южном Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспия и обеспечить себе прямой выход в Центральную Азию. Для этого активно используется, в том числе, высокий конфликтный потенциал армяно- азербайджанской границы. Важное значение в дальнейшем урегулировании ситуации сохранит заключение мирного соглашения. Даже, невзирая на членство Армении в организации, продолжаются попытки извне повлиять на формат постконфликтного урегулирования ", - сказал Сердюков.

Вместе с тем он констатировал, что динамика развития событий в мире, в том числе в регионах, сопредельных с государствами, входящими в организацию, трансформация международных отношений и расширение спектра вызовов и угроз диктуют необходимость совершенствования механизмов обеспечения коллективной безопасности, планомерного укрепления военного потенциала организации.

"Большое внимание Объединенным штабом совместно с Секретариатом организации, заинтересованными министерствами и ведомствами уделяется развитию всех компонентов коллективных сил, проведению их структуры и состава в соответствии с реально существующими вызовами и угрозами",

- добавил Сердюков.