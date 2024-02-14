Среда, 14 Февраля 2024 15:00

АрмИнфо.Служба пробации Министерства юстиции Армении стала полноправным членом Европейской конфедерации пробации.

Как сообщает пресс-служба Минюст Армении, Европейская конфедерация пробации провела интервью с отдельными членами и представителями новых организаций, присоединившихся к Конфедерации в начале 2024 года.

Также подчеркивается, что став частью европейской семьи пробации, армянская служба получит возможность расширить сферу сотрудничества со службами пробации разных стран, а также сформировать эффективное партнерство в области уголовного правосудия в Европе.